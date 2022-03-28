Sanal cüzdan nedir? Sanal kripto para cüzdanı nasıl alınır?

Çeşitli alım ve satım işlemlerine sanal ortamda aracı olan kripto para piyasasında her türlü işlemi gerçekleştirmek için sanal cüzdana ihtiyaç duyulur. Sanal cüzdan aracılığı ile kripto para işlemleri yapılabilir. Sanal cüzdan, sanal alışveriş cüzdanı olarak da düşünülebilir. Kripto paranın saklanması ve depolanması için sanal cüzdanlara ihtiyaç duyulur.
Sanal cüzdan, çeşitli güvenlik anahtarlar ile kullanılır. Kripto para cüzdanlarının finansal verilerin depolanmasına yarayan bir çeşit yazılım aracı olarak görülmesi gerekir. Halka açık olan sanal cüzdanlar, blok zincir aracılığı ile çalışır. Para transferlerinde IBAN gibi sanal cüzdanlar kullanılabilir. Sanal varlıkların depolanması ve işlenmesi aşamasında kullanılan kripto para cüzdanları, kripto para piyasası içerisinde işlem yapmaya yarar. Sanal cüzdanların iki farklı türü bulunur. Soğuk ve sıcak cüzdan çeşitlerine, kripto para piyasasında her türlü işlemi yapmak için ihtiyaç duyulur.
Kripto para ile sanal işlemler yapmak isteyenlerin öncelikle kripto para cüzdanı, yani sanal cüzdan oluşturmaları gerekir. Sanal cüzdanlar dijital paraları muhafaza eden sanal varlıklardır.
Ethereum alım satımı yapmak isteyen kişilerin ise ETH cüzdan adresine sahip olmaları zorunludur. Her coin'in kendisine ait bir alt yapısı ve kendisine ait bir cüzdanı vardır. Token'lar da bu cüzdanların alt yapısını kullandığı için coin'lerin cüzdanlarında muhafaza edilebilir. Sanal cüzdan oluşturma kolay bir şekilde yapılabilir. Web üzerinden ya da mobil uygulamalar aracılığı ile rahatlıkla sanal cüzdan oluşturma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sık sık Bitcoin işlemi yapanlar, mağazalardan Bitcoin satın alanlar ya da yüz yüze alım satım yapanlar için mobil Bitcoin cüzdanları oldukça gerekli bir dijital enstrümandır. Akıllı telefonlarda kullanılabilen uygulama gibi çalışan ve direkt olarak ödeme yapma imkanı tanıyan cüzdanlar, oldukça pratik bir şekilde oluşturulabilir. Bazı uygulamalar çeşitli özellikleri kullanmaya da fırsat verir. Bu sayede barkod okuyucusunda bir tıkla hiçbir bilgi vermeden işlem yapılabilir.
Bitcoin kullanıcılarının sürekli büyümeye devam eden ve birkaç GB depolama alanına ihtiyaç duyan blockchain'in tümüne erişim sağlaması gerekir. Mobil cüzdanlar ile basitleştirilmiş ödeme onayı (SPV) teknolojisi kullanılır. Bu uygulama blockchain'in, doğru bilgilerden oluşup oluşmadığını ortaya çıkaran, güvenilirliğine dayanan küçük alt kümeler ile çalışmalar sürdürür.
Bitcoin sanal cüzdanı oluşturma aşamasında kullanılabilecek birçok sanal cüzdan uygulamaları vardır. En güvenilir uygulamalar ile sanal cüzdan adımlarını takip ederek kısa sürede sanal cüzdan oluşturulabilir.
Sanal cüzdan özellikle uzun vadeli yatırımlarda daha çok tercih edilir. Bunun en önemli sebebi Bitcoin'lerin kendi cüzdanımızda saklama imkanımızın olmasıdır.
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