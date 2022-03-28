Sanal cüzdan nedir? Sanal kripto para cüzdanı nasıl alınır?

Çeşitli alım ve satım işlemlerine sanal ortamda aracı olan kripto para piyasasında her türlü işlemi gerçekleştirmek için sanal cüzdana ihtiyaç duyulur. Sanal cüzdan aracılığı ile kripto para işlemleri yapılabilir. Sanal cüzdan, sanal alışveriş cüzdanı olarak da düşünülebilir. Kripto paranın saklanması ve depolanması için sanal cüzdanlara ihtiyaç duyulur.

Sanal Cüzdan Nedir?

Sanal cüzdan, çeşitli güvenlik anahtarlar ile kullanılır. Kripto para cüzdanlarının finansal verilerin depolanmasına yarayan bir çeşit yazılım aracı olarak görülmesi gerekir. Halka açık olan sanal cüzdanlar, blok zincir aracılığı ile çalışır. Para transferlerinde IBAN gibi sanal cüzdanlar kullanılabilir. Sanal varlıkların depolanması ve işlenmesi aşamasında kullanılan kripto para cüzdanları, kripto para piyasası içerisinde işlem yapmaya yarar. Sanal cüzdanların iki farklı türü bulunur. Soğuk ve sıcak cüzdan çeşitlerine, kripto para piyasasında her türlü işlemi yapmak için ihtiyaç duyulur.

Sanal Para Cüzdanı Nasıl Alınır?

Kripto para ile sanal işlemler yapmak isteyenlerin öncelikle kripto para cüzdanı, yani sanal cüzdan oluşturmaları gerekir. Sanal cüzdanlar dijital paraları muhafaza eden sanal varlıklardır.

Ethereum alım satımı yapmak isteyen kişilerin ise ETH cüzdan adresine sahip olmaları zorunludur. Her coin'in kendisine ait bir alt yapısı ve kendisine ait bir cüzdanı vardır. Token'lar da bu cüzdanların alt yapısını kullandığı için coin'lerin cüzdanlarında muhafaza edilebilir. Sanal cüzdan oluşturma kolay bir şekilde yapılabilir. Web üzerinden ya da mobil uygulamalar aracılığı ile rahatlıkla sanal cüzdan oluşturma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bitcoin İçin Sanal Cüzdan Nasıl Oluşturulur?

Sık sık Bitcoin işlemi yapanlar, mağazalardan Bitcoin satın alanlar ya da yüz yüze alım satım yapanlar için mobil Bitcoin cüzdanları oldukça gerekli bir dijital enstrümandır. Akıllı telefonlarda kullanılabilen uygulama gibi çalışan ve direkt olarak ödeme yapma imkanı tanıyan cüzdanlar, oldukça pratik bir şekilde oluşturulabilir. Bazı uygulamalar çeşitli özellikleri kullanmaya da fırsat verir. Bu sayede barkod okuyucusunda bir tıkla hiçbir bilgi vermeden işlem yapılabilir.

Bitcoin kullanıcılarının sürekli büyümeye devam eden ve birkaç GB depolama alanına ihtiyaç duyan blockchain'in tümüne erişim sağlaması gerekir. Mobil cüzdanlar ile basitleştirilmiş ödeme onayı (SPV) teknolojisi kullanılır. Bu uygulama blockchain'in, doğru bilgilerden oluşup oluşmadığını ortaya çıkaran, güvenilirliğine dayanan küçük alt kümeler ile çalışmalar sürdürür.

Sanal Cüzdan Uygulamalarında İzlenmesi Gereken Adımlar

Bitcoin sanal cüzdanı oluşturma aşamasında kullanılabilecek birçok sanal cüzdan uygulamaları vardır. En güvenilir uygulamalar ile sanal cüzdan adımlarını takip ederek kısa sürede sanal cüzdan oluşturulabilir.

İlk olarak sanal cüzdan uygulaması indirilmesi gerekir.

Sanal cüzdan uygulamasının indirilmesinin ardından uygulamaya giriş yapılır.

Sanal cüzdan uygulamasından "bir cüzdanı oluştur" seçeneği tıklanır.

Eposta adresinin yazılması ve bir şifre belirlenmesi gerekir.

Bir ekran açılır ve bu ekran üzerinde pin kodu oluşturulması gerekir.

Parmak izi kısmı isteğe bağlıdır. Sistem e-mail doğrulamasını ister ve o esnada parmak izi yapılabilir.

"Parayı Yedekle" butonunun kullanılmasından sonra yedekleme işlemi başlatılır.

Para Yedekleme işleminde bazı uygulamalarda 12 adet kelimenin saklanmasını ister. Bu kelimeleri bir kâğıda ya da bilgisayarda kimsenin ulaşamayacağı bir yere kaydetmek gerekir. 12 kelimenin her birini dikkatli bir şekilde not aldıktan sonra içlerinden rastgele seçilen 3 tane kelime ile yedekleme tamamlanır.

Sanal cüzdan özellikle uzun vadeli yatırımlarda daha çok tercih edilir. Bunun en önemli sebebi Bitcoin'lerin kendi cüzdanımızda saklama imkanımızın olmasıdır.



