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Sanayi Bakanı'ndan Volkswagen’a sitem

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2021 16:50 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa’da yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen’a sitem etti.

"Bu işten biz değil Volkswagen kendisi kaybeder" diyen Bakan, şirketin siyasi karar aldığını söyledi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Alman otomotiv devi Volkswagen'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manisa'ya yatırıma hazırlanan ancak daha sonra vazgeçen Volkswagen'in kararıyla ilgili daha önce konuşmadığını belirten Bakan Varank, başından beri bir süreci yürüttüklerini söyledi. Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in kendisine mektup yazdığını kaydeden Varank, şöyle konuştu: "Bana yazdığı mektup var. 'Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz'. Burada açıkça şunu da belirtiyor. 'Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçti. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz' dedi."

“Siyasi baskılara göre karar alındı”

Bakan, “Madem global bir markaysanız, kârınızı düşünüyorsanız siyasi karar vermemeniz lazım. Eğer bu şirket halka açıksa siz aslında yatırımcınızı kandırıyorsunuz. Karlı olanı değil size yapılan siyasi baskılara göre karar veriyorsunuz demektir. Bunu da kendilerinin basına beyan etmiş olmaları üzücü ve altı çizilmesi gereken bir husus. İlk toplantıda kendilerine şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. 'Bakın, biz Türkiye olarak önemli bir ekonomiyiz, global yatırımcıyı çok önemsiyoruz ama bu işi yapacaksak lütfen ekonomik karar verin, siyasi karar vermeyin. Siyasi karar verecekseniz bu işe başlayıp enerjimizi harcamayalım'. O gün bize dedikleri, 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz'."

Bakan Varank, bütün yatırımcılara eşit davrandıklarına dikkat çekerek, "Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcının hem kendisinin hem ülkemizin kazanacağını biliyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan bu dönemde kazanır. Global olarak firmalar bizimle gelip görüşüyor. Bu işten de biz değil Volkswagen kendisi kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak" dedi.

Daha fazlasını okumak için: Volkswagen Manisa projesini neden durdurdu?

Temmuz ayında durduruldu

VW, Manisa yakınlarında kurmayı planladığı fabrika ile ilgili girişimleri koronavirüs salgınını gerekçe göstererek Temmuz ayında durdurmuştu. Şirketin Wolfsburg kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, "Kararın arka planında korona krizi nedeniyle küresel çapta otomobile talebin gerilemesi" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, projenin bir süredir askıya alınmış olduğu ve şimdi ise projenin tamamen iptal edilmesi kararı alındığı vurgulanmıştı. VW'nin projeye devam edip etmeyeceğine 2019/2020 döneminde karar vermesi bekleniyordu.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma konusunda kararını açıklaması, Türkiye'nin geçen yıl Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkiler nedeniyle ertelenmişti.

Yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu.

DHA,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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