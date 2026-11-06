Sanayi devi Alarko Carrier'dan kapanış kararı! 183 kişi işsiz kalacak

Alarko Carrier, Gebze'deki fabrikasında üretimi sona erdirme kararı aldı. Şubat 2027 sonunda tamamlanması planlanan kapanış süreciyle birlikte 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek. İşten çıkarılacak personele ödenmesi beklenen kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı ise yaklaşık 293 milyon TL'ye ulaşacak.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Gebze Fabrikası'ndaki üretimin sonlandırılması ve şirketin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi yönünde karar alındığını duyurdu. Yönetim kurulunun 5 Kasım 2026 tarihli kararı kapsamında, mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından tesisteki üretim faaliyetleri 28 Şubat 2027 itibarıyla durdurulacak.

FABRİKADAKİ TÜM ÜRETİM FAALİYETLERİ SONA ERECEK

Gebze Fabrikası'nda Carrier markası altında klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil üretimi gerçekleştiriliyor. Tesiste imal edilen ürünlerin tamamının Carrier markasını taşıması nedeniyle, şirketin bu markaya ilişkin faaliyetlerini bitirmesiyle fabrikanın üretim süreci de tamamen kapanacak.

CNBC-e 'nin haberine göre, söz konusu karar Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan pay alım sözleşmesi ve faaliyet ayrıştırma anlaşması çerçevesinde alındı. Şirket, mevcut durumda bulunan ve kabul edilmiş Carrier markalı siparişlerin müşteri taahhütlerine uygun biçimde üretilerek sevk edileceğini açıkladı. Siparişlerin tamamlanmasıyla birlikte fabrikadaki faaliyetler sona erdirilecek.

183 KİŞİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Üretimin durdurulması kararının ardından Alarko Carrier, organizasyonel ve operasyonel yapılanmasını da değiştirecek. Bu doğrultuda üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde çalışan toplam 183 kişinin iş sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

İşten çıkarma süreci iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk etapta 119 çalışanın sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Geriye kalan 64 kişinin iş sözleşmesi ise üretim ve sevkiyat takvimi doğrultusunda Şubat 2027 sonuna kadar aşamalı olarak feshedilecek.

Şirket, 5 Kasım 2026 tarihinden başlayarak çalışanlara yasal ihbar sürelerini gözeten yazılı ve kişiye özel bildirimler yapılması yönünde karar aldı.

293 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT HESABI

KAP'a iletilen açıklamada, iş sözleşmeleri sona erdirilecek 183 çalışana ödenmesi beklenen kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam tutarının yaklaşık 293 milyon TL olduğu bildirildi. Diğer çalışan yükümlülükleri ve tesisin kapatılmasından kaynaklanacak giderler de hesaba katılarak kararın toplam mali etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Kesinleşecek rakamların ilgili finansal tablolara aktarılacağı ve önemli gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

GEBZE FABRİKASI'NIN ŞİRKET MALİYETLERİNDEKİ PAYI YÜZDE 55

Gebze Fabrikası'nın şirketin üretim maliyetleri içindeki ağırlığı da açıklamada yer aldı. Buna göre tesisin toplam üretim maliyetlerindeki payı yaklaşık yüzde 55 seviyesinde bulunuyor. 2025 yılı rakamları dikkate alındığında, fabrikada üretilen Carrier markalı ürünlerden elde edilen satışlar şirketin toplam net satışlarının yaklaşık yüzde 13'ünü meydana getiriyor.

Üretimin sona erdirilmesiyle şirketin kaynak kullanımını daha verimli hale getirmesi, operasyonel performansı yükseltmesi, giderleri düşürmesi ve maliyet yapısını geliştirmesi hedefleniyor.

Öte yandan Gebze'deki kapanış kararı, Alarko Carrier'ın Eskişehir Fabrikası'ndaki faaliyetlerini kapsamayacak. Eskişehir tesisinde Alarko markalı ürünlerin üretimi ile bunların satış ve satış sonrası hizmetleri mevcut düzen içerisinde devam edecek.

Şirket, Gebze Fabrikası'ndaki üretimin sona erdirilmesinin faaliyetlerin devamlılığı açısından herhangi bir olumsuzluk oluşturmasının beklenmediğini de bildirdi. Üretimin Şubat 2027 sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken kapanış takviminin üretim şartları, tedarik süreçleri ve müşterilere yönelik sevkiyat programlarına göre değişiklik gösterebileceği ifade edildi.