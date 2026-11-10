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Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 2,1 arttı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 2,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,62 artış hesaplandı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 2,1 arttı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi Üretim Endeksi tüik
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