FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Sanica Isı hisse kodu ve borsada işlem göreceği tarih!

Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Sanica Isı hisse kodu ve borsada işlem göreceği tarih!

16.11.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanica Isı halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından hisse kodu, fiyatı ve borsada işlem göreceği tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk akrilik küvet üreticisi firmanın 40 milyon TL nominal değerli payları halka arz edilecek. Peki, Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte Sanica Isı hisse kodu ve borsada işlem göreceği tarih...

Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Sanica Isı hisse kodu ve borsada işlem göreceği tarih!

Global olarak 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sanica Isı'nın halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Sanica Isı SNICA kodu ile halka arz edilecek. 18 Kasım Cuma günü bitecek olan halka arz işlemleri sonrası Sanica Isı'nın borsada işlem göreceği tarih de belli oldu.

SANİCA ISI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sanica Isı 15, 16-17-18 Kasım tarihlerinde halka arz ediliyor.

Sanica Isı'nın 21 Kasım Pazartesi günü borsada işlem görmesi ve sonuçların ise 24 Kasım Perşembe günü açıklanması öngörülüyor.

SANİCA ISI HİSSE FİYATI NE KADAR?

Sanica Isı’nın 1 lira nominal değerli payının halka arz fiyatı 20,03TL olarak duyuruldu.

SANİCA ISI HİSSE KODU NEDİR?

Sanica Isı SNICA kodu ile halka arz ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik sigortasında yeni düzenleme!Trafik sigortasında yeni düzenleme!
Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...
Araba alacaklara önemli çağrı geldi: 'Son dakika' hareketliliği bekleniyorAraba alacaklara önemli çağrı geldi: 'Son dakika' hareketliliği bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
SPK borsa hisse

En Çok Okunan Haberler

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!

Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto piyasasına ikinci şok!

Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto piyasasına ikinci şok!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.