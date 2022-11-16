Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Sanica Isı hisse kodu ve borsada işlem göreceği tarih!

Global olarak 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sanica Isı'nın halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Sanica Isı SNICA kodu ile halka arz edilecek. 18 Kasım Cuma günü bitecek olan halka arz işlemleri sonrası Sanica Isı'nın borsada işlem göreceği tarih de belli oldu.

SANİCA ISI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sanica Isı 15, 16-17-18 Kasım tarihlerinde halka arz ediliyor.

Sanica Isı'nın 21 Kasım Pazartesi günü borsada işlem görmesi ve sonuçların ise 24 Kasım Perşembe günü açıklanması öngörülüyor.

SANİCA ISI HİSSE FİYATI NE KADAR?

Sanica Isı’nın 1 lira nominal değerli payının halka arz fiyatı 20,03TL olarak duyuruldu.

SANİCA ISI HİSSE KODU NEDİR?

Sanica Isı SNICA kodu ile halka arz ediliyor.

