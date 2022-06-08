Sanofi’nin Girişimcilik Programı PharmUp’ın 3. dönemi Demo Day ile tamamlandı

Sanofi ve Endeavor'dan yapılan açıklamaya göre, jüri üyelerinin değerlendirmelerinde en yüksek skoru alan girişimler, 6 Haziran’da Sanofi Türkiye’nin merkez ofisinde düzenlenen Demo Day'de açıklandı.

Üçüncü dönemin kategorileri, Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlenen PharmUp’ta, 6 girişimci programa katılmaya hak kazanmış ve mentörlük desteği ile eğitimler içeren 3 aylık bir hızlandırma dönemine katılmışlardı.

Bu dönem sonunda ürünlerini olgunlaştırma şansı bulan girişimlerden, yapay zeka temelli mikrobiyom analizi ile kişiye özel besin önerileri, kişiselleştirilmiş prebiyotikler ve probiyotikler sunan Enbiosis, Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Endeavor Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Melek Yatırımcı Ebru Dorman, Sanofi Türkiye, Levant Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü Güray Karacar, BASEAK Avukatlık Partneri Okan Arıcan ve AİFD Genel Sekreteri Ümit Dereli’nin oluşturduğu jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda PharmUp’ın üçüncü dönem birincisi oldu.

Jüri üyeleri oyları ile karma gerçeklik destekli, uzaktan terapi altyapısına sahip, inovatif robotlar, giyilebilir teknolojiler ve yazılımlar üreten Medroco'yu programın ikincisi ve sağlık konusunda tavsiye arayan insanlar için sağlık çalışanlarına 7/24 erişim sağlayan web tabanlı bir platform olan Livemedy’i ise üçüncüsü olarak duyurdu.

"PHARMUP'I SAĞLIKTA İNOVASYONU KOLAYLAŞTIRAN BİR ARAYÜZ PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, sağlık sektörüne yönelik çözümler geliştirebilecek her alandan girişimciyi 2019 yılından bu yana PharmUp kapsamında bir araya getirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

PharmUp'ın, merkezine insanı ve bilimi alarak tüm paydaşların birikim ve kabiliyetlerinin karşılıklı paylaşımı esasıyla yüksek katma değerli sağlık çözümlerinin ortaya çıkmasını hedeflediğini aktaran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılı itibarıyla Sanofi olarak bu çabamızı doğru stratejik adımlarla çok daha ileriye taşıyoruz. Sprint ve benzeri yeni nesil inovasyon yöntemleri ile yapılandırılmış, hasta ihtiyaçlarını odağa alan girişimcilik programları, girişimciler için keşif ve etkileşime olanak sağlayan fiziksel çalışma ve etkinlik alanları, marjinal faydası yüksek bilgi kaynaklarına erişim gibi bileşenleri mevcut hızlandırma programımız ile bir araya getirerek PharmUp’ı bir platform markası, diğer bir deyişle sağlıkta inovasyonu kolaylaştıran bir arayüz platformuna dönüştürüyoruz. Bu yıl da öncelikle birbirinden değerli girişimler arasından seçilen altı girişimcimizi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz üç aylık sürede fikirlerini olgunlaştırmak için hızlandırma programımıza katılan girişimcilerimiz içinden seçilen Enbiosis’in kurucusu Ömer Özkan’ı da gönülden kutluyorum. Finale kalan tüm değerli girişimcilerimizin sağlık sektörüne sunacağı katma değer için çok heyecanlıyız."

KURTTEPELİ: "BÜYÜK BİR ŞANS VE ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM"

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kurttepeli de içinde bulunulan bu dönemde, özellikle sağlık sektöründe fark oluşturan girişimcilerin önlerinin açılmasının ve yanlarında destek mekanizmaları olduğunu bilmelerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini belirtti.

Kurttepeli, şunları kaydetti:

"Senelerdir farklı sektörlere ve girişim seviyelerine yönelik yürüttüğümüz program ve projelerle gördük ki, benzer aşama ve süreçlerden geçen girişimciler, sadece atölye ve eğitimlerden değil, birbirleriyle bilgi paylaşmaktan da çok besleniyor. Öte yandan ekosistemde girişimci merkezli, iş birliğini ve etki yaratmayı hedef alan çalışmalar yürütmek bizim her zaman önceliğimiz oldu. Bu noktada Sanofi gibi ortak hedefler paylaştığımız bir partnerle yol almak bizim için büyük bir şans ve çok güzel bir deneyim, dolayısıyla PharmUp Programı’nı, Sanofi’yle birlikte ikinci defa yürütmekten son derece mutluyuz. Bize program boyunca destek sağlayan tüm mentor ve partnerlerimize teşekkür ediyor ve Demo Day’de seçilen girişimcilere tebriklerimi iletiyorum. Girişimcilerle çıktığımız yol uzun ve heyecanlı bir süreç, onlara desteğimiz her zaman devam ediyor. Tüm girişimcileri gayretleri ve girişimci olacak cesareti gösterdikleri için kutlarım."

(AA)

