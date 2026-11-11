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'Sarı altın' tam bir şifa deposu! Üreticinin yeni gözdesi oldu

Misket elmasıyla ünlü Amasya'da cennet hurması, düşük üretim maliyeti ve kolay hasadıyla çiftçilerin yeni gözdesi haline geldi. Dalında kilosu 15-20 TL arasında alıcı bulan meyvede bu yıl bin 500 ton rekolte beklenirken, kurutulmuş hali üreticiye daha yüksek kazanç sağlıyor.

'Sarı altın' tam bir şifa deposu! Üreticinin yeni gözdesi oldu

Amasya'da son yılların en dikkat çeken meyvesi olan cennet hurması daha az masrafla üretim yapılması nedeniyle elma ve kirazın alternatifi olarak gösteriliyor. Misket elmasıyla ünlü şehirde bu meyveye göre zirai mücadelesinin azlığı, kiraza göre de hasadının kolaylığı nedeniyle üreticinin göz bebeği olup dalında kilosu 15 TL ile 20 TL arasında fiyatlarda satılan cennet hurmasından bu yıl yaklaşık bin 500 ton rekolte bekleniyor.

'SARI ALTIN' TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Üreticilerin ‘sarı altın' dediği şifa deposu meyve kurutulduğunda fiyatı katlanarak satılabiliyor.

DİĞER MEYVELERE ALTERNATİF: ELMA GİBİ İLAÇLANMIYOR, KİRAZ KADAR ZOR TOPLANMIYOR

Fındıklı Mahallesi'ndeki bahçesinde 700 hurma ağacı bulunan emekli öğretmen Ramazan Yıldız, "Cennet hurması hakikaten ‘sarı altın' dediğimiz bir meyve. Çok fazla masrafı olmuyor. Elma gibi 12 sefer ilaç atmanıza gerek yok. Toplaması da kiraz kadar zor değil. Onun için bu meyvenin ağacını herkese tavsiye ediyoruz. Fiyatı şu an 18 TL, 20 TL diyoruz. Ama eriğin, şeftalinin hiç satılmadığı bir ortamda bunun satılması bile bizim için büyük bereket" dedi.

Sarı altın tam bir şifa deposu! Üreticinin yeni gözdesi oldu 1

TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Çiğdemlik köyünden Ahmet İnce de, özellikle A vitamini ve doğal şeker zengini cennet hurmasının kurutulduğunda fiyatının katlanarak satılabildiğini belirterek "Tam bir şifa deposudur. Yaş, kuru tüketilebilir. Kurusunun alışkanlık yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Sarı altın tam bir şifa deposu! Üreticinin yeni gözdesi oldu 2

HASADA BESMELE İLE BAŞLANGIÇ

Meyve diyarı şehirde mikroklima özelliğine sahip bölgelerden Fındıklı köyündeki bahçede gerçekleştirilen hasatta besmele çekip hurma toplayan Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Bu sene Allah'a şükür çok bereketli bir yıl yaşıyoruz. Yaklaşık bin 400 dekar kadar ekili alanımız var. Verimli olduğu zaman yaklaşık bin 500 ton hurma çıkıyor" şeklinde konuştu.

Sarı altın tam bir şifa deposu! Üreticinin yeni gözdesi oldu 3

KURUTMA TESİSİ YAPILACAK

Önceki yıllarda fidan dağıtılarak desteklenen yöredeki üreticilerin gelirinin artması için kurutma tesisi kurulmasının değerlendirildiğine değinen Vali Bakan, "Cennet hurmasının kurutularak pazara sevk edilmesi noktasında çalışma yapıp civar köylerimizde daha değerli hale gelmesi, daha fazla katma değer sağlaması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı altın tam bir şifa deposu! Üreticinin yeni gözdesi oldu 4

Hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hurma Amasya cennet hurması
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