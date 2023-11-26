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SASA: Rusya’da üretim hacmini %32,4 arttı

26.11.2023 00:04 | Son Güncelleme:
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2023 yılının ilk 9 ayında Moskova'daki gıda üreticileri, 2022 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında üretim hacmini %32,4 artırarak (karşılaştırılabilir fiyatlarla 448 milyar rubleye ulaştı) dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Bu olağanüstü bir artış. Bu başarıda gıda endüstrisinin yoğun rekabetinin de göz önüne alınması gerekiyor; bu büyümeyi elde etmek için Moskova'daki gıda işletmeleri ürün ihracatını artırıyorlar.

SASA: Rusya’da üretim hacmini %32,4 arttı

SASA POLYESTER tekstil sektöründe faaliyet gösteren ancak agresif büyümeyi benimseyen büyük bir şirkettir. Hisse senedinin teknik analizi, fiyat hareketlerine ve göstergelere dayanır. Hareketli ortalamalara dayalı olarak yapılan bir değerlendirme olan Hareketli Ortalama Reytingi kısmında "Güçlü Sat" sinyali görülmektedir. Ayrıca, Stochastic RSI ve MACD gibi göstergeler de satış yönlü sinyaller vermektedir.

https://www.tradingview.com/x/RdKlCCJR/
Grafik TradingView’den

Hisse senedinin fiyat seviyelerine dayalı olarak yapılan pivot analizi, destek ve direnç seviyelerini belirlemekte yardımcı olabilir. SASA POLYESTER için Pivot Fibonacci P seviyesi 43.89, R1 seviyesi 44.11, R3 seviyesi 44.58 olarak belirlenmiştir.

6 aylık en yüksek değeri 70 TL iken en düşük değeri 40.92 TL'dir. Düşük değerine yakın kapanış sergiledi. Bu, hissenin volatil bir seyir izlediğini göstermektedir. Şu anda hissenin işlem gördüğü fiyat 44.12 TL'dir, bu da son 2 seneye göre orta seviyede bir konumda olduğunu göstermektedir. Destek olarak 41 ve direnç olarak 46 direnci gözükmektedir. Açıkçası, süpertrend al vermesine rağmen zayıf momentumla yatay olarak devam etmektedir ve al fırsatı olarak yorumlanmayabilir.

Hisse trendlerini görsel olarak takip etmek amacıyla bir hisse senedi tarayıcınızın olması oldukça faydalıdır. DXY grafiği nedir ve tüccarlar tarafından nasıl analiz edildiğini öğrenmek için bu grafik üzerinde nasıl desteklendiğini keşfedin.

Sonuç itibariyle, Moskova genelinde endüstriyel üretimde hızlı bir büyüme devam ediyor - bu yılın ilk sekiz ayında yıllık bazda üretim %12,2 arttı. Moskova'nın bütçesine ocak-eylül 2023 döneminde işlenmiş endüstri katkıları 195,5 milyar ruble oldu ve bu, 2022 yılı aynı dönemine göre %18,6 daha fazla. Bu başarı, geleneksel ekonomi sektörlerindeki aktivitenin artmasına - özellikle gıda endüstrisi ve inşaat malzemeleri üretimine - ve yeni üretim tesislerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Özellikle radyo-elektronik ve cihaz imalatında yeni tesislerin en çok oluşturulduğu gözlemleniyor.


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