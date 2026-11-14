Satıcılar ilanları bir bir geri çekiyor! Yeni yıl öncesi dikkat çeken hareketlilik

Milyonlarca çalışan, memur ve emekli Ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Maaşlara yapılacak artış öncesinde satılık ve kiralık konut ile ikinci el otomobil piyasasında koyulan ilanlar geri çekilmeye başladı. İlanı koyanlar daha fazla fiyata satmak için Ocak ayında ilanları geri yayına almayı planlıyor.

İkinci el otomobil satışında da aynı durum yaşanıyor. İlanlar geri çeken bazı araç sahipleri, ücret artışlarının netleşmesini bekliyor.

YENİ YILIN İLK HAFTALARINDA ETİKETLER YENİDEN ŞEKİLLENEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Gıda sektöründe de aynı durum yaşanıyor. Pazar ve marketlerde ocak ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte yeni yılın ilk haftalarından itibaren etiketlerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Üretici ve tedarikçilerin artan enerji, lojistik ve ambalaj maliyetleri ile perakendecilerin kira ve personel giderlerindeki yükseliş nedeniyle yeni yılda fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Özellikle asgari ücret zammının işletme maliyetlerini artırmasıyla günlük alışverişte de yeni yıl zamlarının gündeme gelmesi öngörülüyor.

Tüketici yeni yılda sadece konut ve otomobilde değil, günlük alışverişte de yeni yıl zamlarıyla karşılaşacak.

CEZASI 1,8 MİLYON TL

Henüz yapılmayan maaş zamlarını gerekçe göstererek fiyat artışlarına gidenleri ise ağır yaptırımlar bekliyor. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin idari para cezası aykırılık başına 180 bin 617 TL ile 1 milyon 806 bin 177 TL arasında uygulanabiliyor.

EV SAHİPLERİ DİKKAT!

Konut ilanlarında fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla 30 Mayıs 2025’te Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. İnternette haklı bir gerekçesi olmadan fiyat artışı yapan mülk sahibi, incelemeye ve yaptırıma konu olabiliyor.

1 OCAK 2027'YE KADAR UZATILDI

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması uyguluyor. Denetimler internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya ilanlarını da kapsıyor. Kurallara aykırı paylaşımlar nedeniyle emlak ve galeri işletmelerine milyonlarca liralık ceza uygulanırken, sıfır araçların tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana konulmasını engelleyen düzenleme 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

TOPLAM 724,7 MİLYON TL CEZA!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, kuyum ve fahiş fiyat başta olmak üzere 59 bin 947 kişi ve işletmeyi denetledi. Aykırılık tespit edilen 6 bin 72 işletmeye toplam 724,7 milyon TL ceza kesildi. Cezaların 399,5 milyon TL'si fahiş fiyat, 145,1 milyon TL'si otomotiv, 45,6 milyon TL'si emlak ve 13,7 milyon TL'si kuyum sektörüne uygulandı.