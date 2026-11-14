FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Satıcılar ilanları bir bir geri çekiyor! Yeni yıl öncesi dikkat çeken hareketlilik

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde kiralık ve satılık konut ilanları yayından kaldırılmaya başlandı. Konut ve araç sahipleri yeni yılda daha yüksek fiyata satmak için ilanları geri çekmeye başladılar.

Satıcılar ilanları bir bir geri çekiyor! Yeni yıl öncesi dikkat çeken hareketlilik
Cansu Çamcı

Milyonlarca çalışan, memur ve emekli Ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Maaşlara yapılacak artış öncesinde satılık ve kiralık konut ile ikinci el otomobil piyasasında koyulan ilanlar geri çekilmeye başladı. İlanı koyanlar daha fazla fiyata satmak için Ocak ayında ilanları geri yayına almayı planlıyor.

İkinci el otomobil satışında da aynı durum yaşanıyor. İlanlar geri çeken bazı araç sahipleri, ücret artışlarının netleşmesini bekliyor.

YENİ YILIN İLK HAFTALARINDA ETİKETLER YENİDEN ŞEKİLLENEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Gıda sektöründe de aynı durum yaşanıyor. Pazar ve marketlerde ocak ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte yeni yılın ilk haftalarından itibaren etiketlerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Üretici ve tedarikçilerin artan enerji, lojistik ve ambalaj maliyetleri ile perakendecilerin kira ve personel giderlerindeki yükseliş nedeniyle yeni yılda fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Özellikle asgari ücret zammının işletme maliyetlerini artırmasıyla günlük alışverişte de yeni yıl zamlarının gündeme gelmesi öngörülüyor.

Satıcılar ilanları bir bir geri çekiyor! Yeni yıl öncesi dikkat çeken hareketlilik 1

Tüketici yeni yılda sadece konut ve otomobilde değil, günlük alışverişte de yeni yıl zamlarıyla karşılaşacak.

CEZASI 1,8 MİLYON TL

Henüz yapılmayan maaş zamlarını gerekçe göstererek fiyat artışlarına gidenleri ise ağır yaptırımlar bekliyor. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin idari para cezası aykırılık başına 180 bin 617 TL ile 1 milyon 806 bin 177 TL arasında uygulanabiliyor.

Satıcılar ilanları bir bir geri çekiyor! Yeni yıl öncesi dikkat çeken hareketlilik 2

EV SAHİPLERİ DİKKAT!

Konut ilanlarında fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla 30 Mayıs 2025’te Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. İnternette haklı bir gerekçesi olmadan fiyat artışı yapan mülk sahibi, incelemeye ve yaptırıma konu olabiliyor.

1 OCAK 2027'YE KADAR UZATILDI

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması uyguluyor. Denetimler internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya ilanlarını da kapsıyor. Kurallara aykırı paylaşımlar nedeniyle emlak ve galeri işletmelerine milyonlarca liralık ceza uygulanırken, sıfır araçların tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana konulmasını engelleyen düzenleme 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

Satıcılar ilanları bir bir geri çekiyor! Yeni yıl öncesi dikkat çeken hareketlilik 3

TOPLAM 724,7 MİLYON TL CEZA!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, kuyum ve fahiş fiyat başta olmak üzere 59 bin 947 kişi ve işletmeyi denetledi. Aykırılık tespit edilen 6 bin 72 işletmeye toplam 724,7 milyon TL ceza kesildi. Cezaların 399,5 milyon TL'si fahiş fiyat, 145,1 milyon TL'si otomotiv, 45,6 milyon TL'si emlak ve 13,7 milyon TL'si kuyum sektörüne uygulandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım" Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"
Kilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndüKilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü

Anahtar Kelimeler:
araba ikinci el konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Microsoft'tan 22 saatlik kesinti sonrası açıklama

Microsoft'tan 22 saatlik kesinti sonrası açıklama

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.