Satış fiyatı 39 liraya düştü, maliyeti 100 bin lira: Balıkçılar isyan etti!

Bu sezon palamut avcılığında yaşanan bolluk, tezgâhlardaki fiyatları aşağı çekti. İri palamudun tanesi balıkçılarda 70 liraya kadar gerilerken bazı marketlerde fiyat 39 liraya düştü. Ancak tüketiciyi sevindiren ucuzluk, avcılık maliyetleri nedeniyle balıkçıları zor durumda bıraktı. Sektör temsilcileri avcılığa ara verilmesini isterken, balık stoklarının korunması için kısmi durdurma veya günlük av kotası seçenekleri gündeme geldi.

PALAMUT FİYATI DÜŞTÜ, MALİYETLER GÜNDEMDE

Bu yıl palamut avcılığında beklenenin üzerinde verim elde edilmesi, balığın tezgâhlarda bol miktarda yer almasını sağladı. Uygun fiyatlarla satışa sunulan palamut, tüketicinin yüzünü güldürürken avcılık faaliyetlerinin ekonomik sürdürülebilirliği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bir balıkçı, palamudun mevcut fiyatını değerlendirirken, “Şu anda palamut çok ucuz. Karpuz gibi satılıyor palamutlar.” ifadelerini kullandı. Uzmanlar da bu sezon palamut avcılığının beklentilerin üzerinde verimli geçtiğine dikkat çekti.

BALIKÇILAR AVA ARA VERİLMESİNİ İSTİYOR

İri palamudun tanesinin balıkçı tezgâhlarında 70 liraya kadar gerilemesi, bazı marketlerde ise 39 liradan satışa sunulması, sektör temsilcilerinin maliyet ve kazanç dengesine ilişkin itirazlarını artırdı. Balıkçılar, mevcut fiyatların giderlerini karşılamadığını belirterek palamut avcılığının belirli bir süre durdurulması çağrısında bulundu.

Bir balıkçı, giderlerin kazanç üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

“Boş koli 200-250 lira. bir palamut 70 lira, 100 lira, 150 liraya düştü mü adamları da kurtarmıyor. Bir motor 100 bin liraya çıkıyor denize. 40 tane adamım var çalışan.”

Balıkçının açıklamaları, denizden bol miktarda ürün çıkmasına rağmen avcılık faaliyetlerinin yüksek giderler nedeniyle ekonomik açıdan zorlaşabildiğini ortaya koydu. Tekne masrafları, ambalaj giderleri ve çalışan ücretleri, satış fiyatlarındaki düşüşün sektördeki etkisini artıran unsurlar arasında yer aldı.

BALIK STOKLARI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE?

Avcılığa ara verilmesi yönündeki çağrı, yalnızca fiyatlar ve balıkçıların kazancı açısından değil, balık stoklarının korunması bakımından da tartışılıyor. Uzmanlar, avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için farklı önlemlerin uygulanabileceğine işaret ediyor.

Kanal D'de konuşan uzman, balık stoklarının korunmasına yönelik seçenekleri şöyle açıkladı:

“Balık stoklarının korunması bakımından bazı önlemlerin alınması gerekir. Ya balıkçılık faaliyetinin kısmi durulması ya da günlük avcılık kotalarının belirlenmesiyle mümkün olabilmektedir.”

Bu kapsamda palamut avcılığının kısmen durdurulması veya günlük av miktarına kota getirilmesi, değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor. Tartışmanın odağında ise tüketicinin uygun fiyatla balığa ulaşması, balıkçıların maliyetlerini karşılayabilmesi ve balık stoklarının korunması arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı yer alıyor.