Save a dog ne demek? Save a dog ücretli bağış mı yapılıyor?

İnstagram üzerinden başlatılan 'Save a dog' kampanyası internet kullanıcıları tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bir köpeği kurtarmak için paylaşımda bulunulması gereken postun hangi amaçla ortaya çıktığı merak konusu oldu. Diğer yanda ise kampanyaya katılım gösterecek kişilerin bağışların ücretli olup, olmadığını araştırmaya başladı. Peki Save a dog ne demek, ücretli mi? İşte ayrıntılar...
Dilimize çevrildiğinde 'bir köpeği kurtarmak' anlamına gelen 'Save a dog' kampanyasının asıl çıkış amacı ise hayvan severler tarafından başlatılan bir tür tepki kampanyasıdır. Dünyanın en çok nüfus oranına sahip ülkelerinden biri olan Çin'de her yıl düzenlenen 'köpek eti yeme festivaline' dur demek için başlatıldı.
İlk olarak 2009 yılında düzenlenmeye başlanan bu festival her yıl 21- 30 Haziran tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Ülke olarak bazı bölgelerinde köpek eti yemek gündelik rutinleri arasında yer alıyor. Ancak düzenlenen bu festivalde bir gün içinde binlerce köpek satılarak, canice katlediliyor ve yeniliyor. Dünya üzerinde ise düzenlenen festivale tepki gösteren birçok ülke yer alıyor. Daha öncede bu festivalin durdurulması için birçok ayaklanma başlatıldıysa da olumlu sonuç alınamadı.
Çin'de her yıl yaz dönümü olarak bilinen 21 Haziran tarihinde başlayan 'köpek eti yeme festivaline' dur demek isteyen Amerika merkezli bir hayvan hakları kuruluşu olan Humane Society International tarafından başlatılan 'Save a dog' kampanyasının asıl amacı ise gerçekleşecek festivalde satılacak olan köpekleri katledilmekten kurtarmak için bağış toplamak oldu. Daha öncede bazı faaliyetlerde bulunan organizasyon 'Plant A Tree' iş birliği ile bu kez tüm dünya üzerindeki insanlara ulaşabilmek için sosyal medyanın gücünü arkasına almak istedi. Bu kapsamda oluşturulan postu, hikayelerine ekleyen kullanıcılar kampanyaya 0.01 dolar yardım sağlanmış oluyor.
Dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok kullanıcı kampanyaya katılım sağladı. Ancak akıllarda ise bu kampanyaya katılmanın ücretli olup olmadığı sorusu geldi. Bağış kampanyasındaki amaç ise paylaşımlar ile yürütülmesidir. Bağış kampanyasına destek olmak için kullanıcıların yalnızca açılan postu 'hikayeme ekle' kısmında eklemeleri yardımcı olacaktır.
Sosyal medya hesabı olmayan ancak yinede kampanyaya destek olmak isteyenler ise doğrudan nakit bağışta bulunabiliyorlar. Fakat organizasyonun nakit bağış kısmı Türkiye'ye kapalı ülkemizde destek yalnızca sosyal medya üzerinden sağlanabiliyor.
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