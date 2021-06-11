Save a dog ne demek? Save a dog ücretli bağış mı yapılıyor?

İnstagram üzerinden başlatılan 'Save a dog' kampanyası internet kullanıcıları tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bir köpeği kurtarmak için paylaşımda bulunulması gereken postun hangi amaçla ortaya çıktığı merak konusu oldu. Diğer yanda ise kampanyaya katılım gösterecek kişilerin bağışların ücretli olup, olmadığını araştırmaya başladı. Peki Save a dog ne demek, ücretli mi? İşte ayrıntılar...

SAVE A DOG NE DEMEK?

Dilimize çevrildiğinde 'bir köpeği kurtarmak' anlamına gelen 'Save a dog' kampanyasının asıl çıkış amacı ise hayvan severler tarafından başlatılan bir tür tepki kampanyasıdır. Dünyanın en çok nüfus oranına sahip ülkelerinden biri olan Çin'de her yıl düzenlenen 'köpek eti yeme festivaline' dur demek için başlatıldı.

KÖPEK ETİ YEME FESTİVALİ NE ZAMAN DÜZENLENİYOR?

İlk olarak 2009 yılında düzenlenmeye başlanan bu festival her yıl 21- 30 Haziran tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Ülke olarak bazı bölgelerinde köpek eti yemek gündelik rutinleri arasında yer alıyor. Ancak düzenlenen bu festivalde bir gün içinde binlerce köpek satılarak, canice katlediliyor ve yeniliyor. Dünya üzerinde ise düzenlenen festivale tepki gösteren birçok ülke yer alıyor. Daha öncede bu festivalin durdurulması için birçok ayaklanma başlatıldıysa da olumlu sonuç alınamadı.