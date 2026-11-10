Sayıştay 16 personel alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Sayıştay Başkanlığı, bünyesinde görevlendirmek üzere 16 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Alım kapsamında 3 çözümleyici ve 13 programcı kadrosu için başvuru süreci başlıyor. Adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre başvurular, 11-25 Kasım tarihleri arasında alınacak. Adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden "Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı'nın https://kariyerkapisi.gov.tr adresinden tamamlayabilecek.

KPSS PUANINA GÖRE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAKLAR

Başvuruların incelenmesinin ardından adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak. Her pozisyon için alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Mesleki bilgi ve uygulama düzeyini ölçmek amacıyla gerçekleştirilecek sözlü sınavda 70'in üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

ASİL VE YEDEK ADAYLAR BELİRLENECEK

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından, her pozisyon için alınacak personel sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday seçilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın gerçekleştirileceği tarih ve yer bilgisi, Sayıştay Başkanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır