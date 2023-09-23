Sayıştay raporunda ortaya çıktı! 'Yap-İşlet-Devret'te Hazine, 123 milyar liralık kur farkı ödedi

Sayıştay 2022 yılına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını da içeren Genel Uygunluk Bildirimi’ni yayımladı. Buna göre geçen yılın başında bütçe kanunu ile 279 milyar lira olan borçlanma limiti, iki ayrı düzenleme ile 204 milyar lira civarında artırılarak 493 milyar 429 milyon liraya çıkarıldı. Yapılan net borçlanma ise 469 milyar lira ile limitin 24 milyar lira altında kaldı.

BORÇLANMA LİMİTİ 4,5 KAT ARTTI

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde, ancak bu yıl bütçe kanunu ile belirlenen borçlanma limiti, daha sonra çıkarılan düzenleme ile yüklü miktarda artırılarak toplam limit 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltildi. Başka bir ifade ile 2023 yılı borçlanma limiti, önceki yıla göre yaklaşık 4.5 katına çıktı.

‘YAP-İŞLET-DEVRET’TE KUR FARKI 123 MİLYAR LİRA

Hazine garantileri de Sayıştay çalışmasında ayrıntılı tablolar halinde yer aldı. Buna göre 2021 yılından devredilen 278 milyar 68 milyon liralık Hazine garantili borçla birlikte 2023 yılına devredilen verilen garantiler toplamı 402 milyar 493 milyon liraya ulaştı.

2022 yılına verilerine ilişkin dikkat çekici bir nokta ise ödenen kur farklarında oldu. 2022 yılındaki kur farkı verilen garanti tutarının oldukça üzerinde 123,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



