SED YARDIMI 2023 ZAMMI: Temmuz zammıyla SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise…

SED ödemeleri ile ilgili son dakika haberlerinin ardından birçok kişi konuya dair araştırma yapıyor. Temmuz memur zammı sonrası SED ödemeleri konusunda duyuru yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerin memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını belirtti. İşte 2023 SED yardımı miktarı...

SED YARIMI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

SED yardımı konusuna değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 oranında zam yapıldığını anımsatıp açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ödemeleriyle 165 bin 201 çocuğun masraflarının karşılandığını ifade etti.

SED ÖDEMELERİNDE MEMUR MAAŞINA ZAM ORANI ESAS ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED miktarının 2023 Temmuz ayı için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 17,55’lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini ifade etti.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN 'SED ÖDEMELERİ' AÇIKLAMASI

SED’in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584.118.187 TL yatırdık.” ifadesini kullandı.

Çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165.201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıklayan Bakan Göktaş, “SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Temmuz ayı içerisinde toplam 584.118.187 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.



