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SED YARDIMI AĞUSTOS ÖDEMESİ 2023: SED ödemeleri yattı mı? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

16.08.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SED ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Sosyal ve Ekonomik Destek’ten yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına yapılan ödemelere ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, SED ödemeleri yattı mı? İşte 2023 Ağustos ayı SED ödemeleri ile ilgili detaylar...

SED YARDIMI AĞUSTOS ÖDEMESİ 2023: SED ödemeleri yattı mı? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

SED ödemelerine ilişkin son durum merak konusu oldu. Beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan tarafından yapıldı. Bakan Göktaş, bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını ifade etti. İşte 2023 Ağustos ayı SED ödemeleri ile ilgili merak edilenler ve e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama ekranı...

SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

SED ödemeleri hakkında açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.

SED ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3.571 TL destek verildiğini kaydetti.

E DEVLET SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI


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