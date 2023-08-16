SED YARDIMI AĞUSTOS ÖDEMESİ 2023: SED ödemeleri yattı mı? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

SED ödemelerine ilişkin son durum merak konusu oldu. Beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan tarafından yapıldı. Bakan Göktaş, bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını ifade etti. İşte 2023 Ağustos ayı SED ödemeleri ile ilgili merak edilenler ve e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama ekranı...

SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

SED ödemeleri hakkında açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.

SED ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3.571 TL destek verildiğini kaydetti.



