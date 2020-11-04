Şeker pancarı alımı başlıyor... 2020 Şeker pancarı alım fiyatları ne kadar? Bir ton şeker pancarı kaç para? Güncel şeker pancarı tonaj fiyatı!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte şeker pancarı eken vatandaşların da pancar söküm mevsimi de geldi. Dallarında turşu, kökünden çeşitli tatlılar ve yapraklarından birçok lezzetli yemek yapılan ve oldukça verimli bir bitki olan şeker pancarı bu yıl da çiftçinin yüzünü güldürecek. Şeker pancarı eken çiftçiler 2020 şeker pancarı tonu ne kadar araştırmaya başladı. Bir ton şeker pancarı kaç para araştıran çiftçilere Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü'nün 2020 güncel şeker pancarı alım fiyatlarını paylaştığını belirtelim. İşte bu yıl şeker pancarı tonajı ne kadar sorusunun cevabı...

2020 BİR TON ŞEKER PANCARI NE KADAR?

Şeker pancarının tonajı ne kadar araştıran vatandaşlarımıza Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 2020 yılında şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü, 2020 yılında şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlendiğini açıkladı.Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle bilgi verildi;