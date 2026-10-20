Sel mağduru sürücüler dikkat! Bu hata kaskodan edebilir

İstanbul’da sağanak yağışın ardından yüzlerce araç sel sularına gömülürken, çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi. Selden etkilenen araçlarda hasarı büyütmemek ve kasko sürecinde sorun yaşamamak için sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar uzmanlar tarafından anlatıldı.

SELDE KALAN ARACI TEKRAR ÇALIŞTIRMAYIN

Sel sularına maruz kalan bir araç çalışmıyorsa yapılabilecek en büyük hatalardan biri, kontağı yeniden çevirerek motoru çalıştırmaya uğraşmak. Uzmanlar, bu durumda aracın mevcut haliyle bırakılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Araç ustası, sürücülerin böyle bir durumda ne yapması gerektiğini, “Kontak kapatıp binecekler arabadan. Başka çareleri yok” sözleriyle anlattı. Aracın yeniden çalıştırılmaması gerektiğini vurgulayan usta, “O iyi değil. Çalıştırmamak lazım. O vaziyette bırakacaksın. Belki hasar daha az olur” ifadelerini kullandı.

ARACI İTMEK DE HASARI ARTIRABİLİR

Sel felaketinde trafikte hazırlıksız yakalanan sürücülerin, suya gömülen araçlarını kurtarmak için yeniden çalıştırmaya çalışması hasarı artırabiliyor. Aracı başkalarının yardımıyla itmek de önerilmiyor. Bu tür durumlarda motorun su alması ve elektronik aksamın zarar görmesi, yüksek onarım masraflarına neden olabiliyor.

Daha önce sel mağduru olduğunu belirten bir sürücü, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Geçen sene de aynı şekilde sel mağduru oldum ben de. Aracı hiç çalıştırmadım. Elektrik aksamına zarar vermek istemedim. Çekiciyi çağırdım. Servise çektirdim aracımı.”

300-500 BİN LİRALIK MASRAF ÇIKABİLİYOR

Sel sularına maruz kalan araçlarda motor ve elektronik aksamın zarar görmesi, onarım maliyetini ciddi ölçüde artırabiliyor. Araç ustası, sürücülerin bu hatayı yaptıktan sonra karşılaştıkları masraflara dikkat çekerek, “300-500 bin lira harcayınca keşke diyorlar ama iş işten geçmiş oluyor” dedi.

Kanal D’nin haberine göre, aracın çalıştırılmaması durumunda oluşabilecek hasarın daha düşük kalabileceğini belirten usta, “Eğer çalıştırmaz ise motorun içine su çekmeyeceği için hasar biraz daha az olabilir” ifadelerini kullandı.

KASKO ÖDEMESİ İÇİN HATALI MÜDAHALEYE DİKKAT

Sel felaketlerinde araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise kasko kapsamı. Hasarın nasıl oluştuğu ve sürücünün araca nasıl müdahale ettiği, sigorta sürecinde önem taşıyor. Haberde aktarılan bilgilere göre, sigorta şirketleri sürücü kaynaklı hatalarda ödeme gerçekleştirmiyor.

Bu nedenle sel sularına maruz kalan araçlarda kontağı yeniden çevirmemek, aracı iterek hareket ettirmeye çalışmamak ve çekici yardımıyla servise ulaştırmak, daha büyük hasarların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.