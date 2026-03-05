FİNANS

Sen Emekliliğe Ne Kadar Hazırsın?

Gençken çalışmak zor ama yaşlanınca parasız kalmak daha zor. Şimdiden emekli maaşına güvenen birinin rahatlığında mısın yoksa kendi söküğümü kendim dikerim diyenlerden mi?

Geleceğini garantiye aldın mı?

1/8

Bankadan aradılar, "Günde bir kahve parasına Bireysel Emeklilik (BES) yapalım, devlet katkısı da var." dediler. Cevabın ne olur?

Benim bugün içecek kahveye param yok, ne geleceği?
Zaten var, üzerine ekleme yapmayı düşünüyorum.
Devlet katkısı iyimiş ama parayı 56 yaşına kadar çekememek bana ters.
Kahve parası mı? Tamam yapalım bari kenarda dursun.
2/8

e-Devlet'e girip "4A Hizmet Dökümü"ne (Prim gün sayısına) en son ne zaman baktın?

Moralim bozulmasın diye girmiyorum bile.
Her ay bakarım. Emeklilik yaşıma ve primime gün sayıyorum.
Şifremi bile hatırlamıyorum. Hem emekliliğe daha çok var.
Geçenlerde baktım ama anlamadım bir şey.
3/8

Emekli olunca başka bir şehirde yaşamayı düşünüyor musun?

EVET
HAYIR
4/8

Peki emekli olunca çalışmaya devam etmeyi düşünüyor musun diye sorsak?

Mecbur çalışacağım.
Asla! O gün geldiğinde ayağımı uzatıp sadece bulmaca çözmek istiyorum.
Hobi olarak bağ bahçe işleriyle uğraşırım.
Vücudum el verirse çalışırım.
5/8

Şu anki yaşam standardını emekli maaşıyla sürdürebilir misin?

İmkansız. Şu anki maaşımla zor dönüyorum.
Ek gelirlerim ve birikimim var, standartım bozulmaz.
Biraz küçülürüm elbette. Harcamaları kısıp idare ederiz
Emekli maaşı sadece faturalara yeter, gerisi Allah kerim.
6/8

Sağlık harcamaları yaşlanınca artacak malum. Bunun için bir "B Planın" var mı?

Devlet hastanesi ne güne duruyor? Sabahın köründe gider sıra alırım.
Tamamlayıcı sağlık sigortam var, yaşlanınca da devam ettirmeye çalışacağım.
Kenarda sadece sağlık için ayırdığım bir miktar acil durum parası var.
Çoluk çocuk bakar herhalde, bizi ortada bırakacak değiller ya!
7/8

"Kıdem Tazminatı" senin için ne ifade ediyor?

Hayatımın toplu parası! Onunla ev alırım ya da borçlarımı kapatırım.
Çok güvenmiyorum. Yasalar değişir o para kuşa döner diye korkuyorum.
Hesapladım ama öyle ahım şahım bir şey tutmuyor.
Ben sigortasız çalışıyorum/kendi işimi yapıyorum, öyle bir şey yok.
8/8

Bir arkadaşın "Gel şu arsayı alalım, 20 sene sonra buralar değerlenir, emeklilikte rahat ederiz." dedi. Böyle bir işe girişir misin?

Hangi parayla?
Kulağa mantıklı gelirse krediyle falan bir şekilde hallederim.
İmar durumu neymiş, hisseli miymiş diye didik didik ederim. Bunlar önemli.
20 sene kim öle kim kala... Ben bugünü yaşarım.
