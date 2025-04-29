FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Şener Üşümezsoy, Marmara'nın güneyindeki fay hatlarına dikkat çekti: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir, Bandırma, Bursa ve Çanakkale etkilenir"

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından en çok konuşulan isimlerden biri olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. "Marmara Denizi'nde büyük deprem riski bitti" çıkışıyla gündem olan Üşümezsoy bu defa Marmara'nın güneyindeki fay hatlarına dikkat çekti. Bölgede 2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini ifade eden Üşümezsoy, "Bandırma, Çan, Bursa, Çanakkale etkilenir." dedi. Üşümezsoy, depremlerin yaşanabileceği yıl için de tahminini açıkladı.

Şener Üşümezsoy, Marmara'nın güneyindeki fay hatlarına dikkat çekti: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir, Bandırma, Bursa ve Çanakkale etkilenir"

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden öngören Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'daki depremin ardından "Büyük Marmara depremi riski bitti" açıklamasıyla gündem yaratmıştı. Açıklamalarıyla 'Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğünün üzerinde deprem olacak' diyen diğer uzmanlarla ayrı düşen Üşümezsoy, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Ekran görüntüsü 2025-04-29 223239

"FAY İKİ PARÇA: BİRİ SİLİVRİDE, DİĞERİ YEŞİLKÖY ARASINDA"

Marmara Denizi'nin kuzeyindeki büyük deprem riskinin bittiğini bir kez daha ifade eden Üşümezsoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ekran görüntüsü 2025-04-29 221431

"Kimse Silivri deprem demezken ben Silivri'de olacak deprem dedikten sonra Silivri'de deprem oldu ve ondan sonra bu kitabı yazdım. Bakın İstanbul depremi. Dolayısıyla bu ikisi birlikte kırılırsa, mesela bunun Roland Armijo, bunların ikisi birlikte kırılırsa 50 kilometrelik fay var. Marmara'da yegane risk taşıyan, deniz altına inip gemiyle yaptıktan sonra geldiği sonuç. O zaman 50'lik kilometre fay, 7'lik deprem yapar. biçiminde bir söylem vermişti. Biz dedik ki o fay iki parçadır. Biri Silivri'dedir. Biri Tekirdağ'da ama şey Tekirdağ diyorum orta sırt ve Yeşilköy arasında. O kesimde de daha sonra yüzlerce matematik çalışması yaparak orada öyle bir fay yok. O fay iki parçalıdır. Bir tanesi Silivri Çukuru veya Silivri ile Kumburgaz arasında. Daha sonra boşluk var. Ondan sonra Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar giden bir parça. Bunlar ikisi de birlikte kırılsa bile bu yedilik depremi yapmaz. Altı buçuk, altı iki tane deprem yapar."

Ekran görüntüsü 2025-04-29 221502

"O FAYDAKİ BÜTÜN STRES BİTTİ"

"Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar giden 20 kilometre altında ikinci bir fay var. Şimdi birinci fay yıllarca bunun üzerine dedim ki burada altı buçukluk bir deprem olabilir en yüksek. İşte o gerçekleşince 5.10'da yedilik ilki gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşti. O zaman 6.2'lik burası önemli. Deprem fayın bir kısmını tüketti. Ondan sonra son günü bir tane deprem daha oldu 5.9'luk. Herkes korktu işte artık yeni faya atladığı İstanbul'a doğru gidiyor. Oysa ki bu Kumburgaz'daki fayın kırılmayan 10 kilometrelik kesim de kırıldı. Böylece de o faydaki bütün stres bitti."

Ekran görüntüsü 2025-04-29 221449

"50 YIL İÇİNDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM OLABİLİR"

"Marmara'nın güneyinde Kuzey Anadolu Fayı'nın etkileri var. Marmara'nın güney kıyısında Çınarcık'tan fayının güneye doğru gittiği Mudanya ve Bandırma'dan Sarıköy fayına doğru giden bir fay var. Bunlar parça parça. Marmara'da tek parça giden bir fay yok. 1953 yılında Yenice-Gönen fayında 7.2'lik deprem oldu. Ondan sonra kuzeyde Sarıgöl fayı var. 1739'daki burada boydan boya giden bir deprem riski var. 1739'da deprem 7.5'lik bir deprem. 1953'de 7.3'lük bir deprem olması
bu depremin kuzeyindeki bölümünün kaldığını gösteriyor. Yani Sarıgöl fayı dediğimiz Bandırma ile Mudanya arasındaki kesim. O Mudanya'da oluşan depremler sürekli oluşuyor buna deprem fırtınası diyoruz. Aşağıdan sıcak suyun gelmesiyle küçük küçük fayı kırıyor. Ama öbür tarafta tarihteki depremin benzerini getirebilir. 7'nin üzerinde bir deprem yapar."

Ekran görüntüsü 2025-04-29 223228

"BANDIRMA, BURSA VE ÇANAKKALE ETKİLENİR"

"Bundan Bandırma, Bursa, Çanakkale etkilenir. Bunun önünde ve arkasındaki faylarda bu risk var. 2 tane 7'lik deprem olabilir. Biri Kaz Dağları'ndan güneye doğru. Önümüzdeki 50 sene içerisinde deprem olabilir. Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor 50 sene içerisinde. Bu risk hep vardı. Tarihsel momente bakıyorum, güneyde Bandırma'dan Biga'ya kadar olan moment kuzeyden daha büyük. Sarıköy dediğimiz fay Çan'ı, Bandırma'yı Edincik'i etkiler. Çanakkale'ye etkisi buralara göre daha az olur."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya Bankası'ndan çarpıcı tahmin! 'Altın fiyatları rekor kıracak'Dünya Bankası'ndan çarpıcı tahmin! 'Altın fiyatları rekor kıracak'
Kurumlar vergisi için son ödeme tarihi uzatıldı!Kurumlar vergisi için son ödeme tarihi uzatıldı!

Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa Çanakkale Bandırma Marmara Bölgesi şener üşümezsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

İndirimi de kaçırmayın ehliyetinizden de olmayın!

İndirimi de kaçırmayın ehliyetinizden de olmayın!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.