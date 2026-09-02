Senin İçin İyi İşin Gerçek Tanımı Ne?

1/8
Yeni bir iş teklifi aldığında ilk neye bakıyorsun?
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Aynı maaşı veren iki iş arasında seçim yaparken neye bakarsın?
Köklü şirketi tercih ederim.
Daha fazla maaşı olanı seçerim.
Bilmiyorum, o andaki duruma bağlı.
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İş yerinde seni en çok ne motive eder peki?
Kendime göre çalışabilmek.
Başarılarımın karşılığını alabilmek.
4/8
İdeal yönetici tanımın hangisi?
Yaptıklarımı gören biri olmalı.
5/8
İş yerinde neden huzursuz olursun?
Sürekli kontrol edilirsem.
İşimi kaybetme ihtimali olursa.
Çalışıp karşılığını göremezsem.
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5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
Daha az çalışacağım bir işte.
Daha yüksek gelirli bir pozisyonda.
7/8
Şirkette büyük bir değişiklik yapılacağını öğrendiğinde ilk tepkin ne olur?
"Beni nasıl etkileyecek?"
"Bana daha fazla kazanma fırsatı doğacak mı?"
"Benim geleceğimi nasıl etkileyecek?"
8/8
Bir işten neden ayrılırsın?
İş tamamen hayatım olduysa.
Emeğimin karşılığı verilmiyorsa.
Geleceğimi planlayamıyorsam.
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