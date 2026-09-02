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Senin İçin İyi İşin Gerçek Tanımı Ne?

Herkesin iyi iş tanımı farklı farklı. Bazıları için yüksek maaş iyi bir iş tanımında yeterli olabilirken diğerleri için iyi iş demek rahat çalışmak demek. Senin için iyi iş ne demek?

Senin İçin İyi İşin Gerçek Tanımı Ne?

Sana göre iyi iş ne demek?

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Yeni bir iş teklifi aldığında ilk neye bakıyorsun?

Yeni bir iş teklifi aldığında ilk neye bakıyorsun?
Maaşına.
Çalışma saatlerine.
Şirketin kurumsallığına.
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Aynı maaşı veren iki iş arasında seçim yaparken neye bakarsın?

Aynı maaşı veren iki iş arasında seçim yaparken neye bakarsın?
Köklü şirketi tercih ederim.
Daha fazla maaşı olanı seçerim.
Bilmiyorum, o andaki duruma bağlı.
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İş yerinde seni en çok ne motive eder peki?

İş yerinde seni en çok ne motive eder peki?
Kendime göre çalışabilmek.
Geleceğimi görebilmek.
Başarılarımın karşılığını alabilmek.
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İdeal yönetici tanımın hangisi?

İdeal yönetici tanımın hangisi?
Yaptıklarımı gören biri olmalı.
Bana güvenmeli.
Adil olmalı.
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İş yerinde neden huzursuz olursun?

İş yerinde neden huzursuz olursun?
Sürekli kontrol edilirsem.
İşimi kaybetme ihtimali olursa.
Çalışıp karşılığını göremezsem.
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5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
Daha iyi bir şirkette.
Daha az çalışacağım bir işte.
Daha yüksek gelirli bir pozisyonda.
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Şirkette büyük bir değişiklik yapılacağını öğrendiğinde ilk tepkin ne olur?

Şirkette büyük bir değişiklik yapılacağını öğrendiğinde ilk tepkin ne olur?
"Beni nasıl etkileyecek?"
"Bana daha fazla kazanma fırsatı doğacak mı?"
"Benim geleceğimi nasıl etkileyecek?"
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Bir işten neden ayrılırsın?

Bir işten neden ayrılırsın?
İş tamamen hayatım olduysa.
Emeğimin karşılığı verilmiyorsa.
Geleceğimi planlayamıyorsam.
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