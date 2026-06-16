FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Senin Para Yönetim Tarzın Hangisi?

Ay sonunu getirmek hepimiz için ayrı bir dert. Kredi kartı ekstreleri, asgari ödemeler, yatırımlar veya bir köşede unutulan bozuk paralar... Maaş yattığı an nereye gittiğini anlamadan sıfırı tüketenlerden misin yoksa her kuruşun hesabını yapanlardan mısın?

Senin Para Yönetim Tarzın Hangisi?

Parayı yönetmek incelik ister!

1/8

Maaşının yattığı o ilk güne gidelim. Hesaba bakınca içinden geçen ilk cümle ne oluyor?

Maaşının yattığı o ilk güne gidelim. Hesaba bakınca içinden geçen ilk cümle ne oluyor?
Gelsin bakalım bir aylık hayatta kalma bütçem.
Şuradan borçları kapatsam... Kalanla da kahve içerim artık.
Hemen vadeli hesaba veya altına geçmeliyim.
Sepette bekleyen o ayakkabıyı alma vakti geldi!
2/8

Diyelim ki hiç beklemediğin bir yerden eline toplu bir para geçti. İlk olarak neye harcardın?

Diyelim ki hiç beklemediğin bir yerden eline toplu bir para geçti. İlk olarak neye harcardın?
Önce derin bir oh çekerdim, sonra gidip kendimi şımartırdım.
Direkt borç kapatmaya gömülürüm. Başka çare mi var?
Yatırım fırsatlarına bakarım. Para parayı çeker sonuçta.
Hiç dokunmam. O para orada dursun, kara gün içindir.
3/8

Alışveriş yaparken indirim etiketleri sende nasıl bir etki yaratıyor?

Alışveriş yaparken indirim etiketleri sende nasıl bir etki yaratıyor?
Zaten almayacağım bir şeyse dönüp bakmam bile.
Yüzde elli indirim mi? İhtiyacım olmasa bile sepete atarım.
Fiyat geçmişini kontrol edip gerçekten indirimdeyse alırım.
O kadar uzun zamandır indirim kovalıyorum ki artık fiyatları ezberledim.
4/8

Sence para parayı çeker mi?

EVET
HAYIR
5/8

Arkadaş ortamında "Hesabı kim ödeyecek" gerginliği yaşanıyor. Bu gerginliği nasıl yok edersin?

Arkadaş ortamında "Hesabı kim ödeyecek" gerginliği yaşanıyor. Bu gerginliği nasıl yok edersin?
"Alman usulü yapalım" deyip herkesin payını hesaplarım.
Kartımı uzatırım elbette. Gergin bir şekilde.
Cüzdanımı evde unutmuş gibi yapma numarası hala çalışıyor mu?
Lafı bile olmaz deyip öderim. Para el kiri abi.
6/8

Birikim yapmak senin için ne ifade ediyor diye sorsak?

Birikim yapmak senin için ne ifade ediyor diye sorsak?
Gerçekten imkansız bir olay. Ay sonu gelse yeter.
Hayallerim var ama cüzdanım buna henüz ikna olmadı.
Düzenli olarak köşeye bir şeyler atıyorum. Damlaya damlaya göl olur.
Sistemli bir şekilde portföyümü yönetiyorum.
7/8

Sence kredi kartı kullanmanın en kötü yanı ne?

Sence kredi kartı kullanmanın en kötü yanı ne?
Olmayan parayı harcama hissi çok fena.
Asgari tutarı ödeyip faiz sarmalına girmek.
Ekstre kesim tarihinde yaşanan o yüzleşme anı.
Puan biriktirmeye çalışıp sürekli gereksiz şeyler almak.
8/8

Peki iyi yanı ne?

Acil durumlarda hayat kurtarması.
Ödeme esnekliği sunması.
Taksit imkanı olması.
Puan biriktirmeme vesile olması.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.