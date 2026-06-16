Senin Para Yönetim Tarzın Hangisi?

Parayı yönetmek incelik ister!

1/8 Maaşının yattığı o ilk güne gidelim. Hesaba bakınca içinden geçen ilk cümle ne oluyor? Gelsin bakalım bir aylık hayatta kalma bütçem. Şuradan borçları kapatsam... Kalanla da kahve içerim artık. Hemen vadeli hesaba veya altına geçmeliyim. Sepette bekleyen o ayakkabıyı alma vakti geldi!

2/8 Diyelim ki hiç beklemediğin bir yerden eline toplu bir para geçti. İlk olarak neye harcardın? Önce derin bir oh çekerdim, sonra gidip kendimi şımartırdım. Direkt borç kapatmaya gömülürüm. Başka çare mi var? Yatırım fırsatlarına bakarım. Para parayı çeker sonuçta. Hiç dokunmam. O para orada dursun, kara gün içindir.

3/8 Alışveriş yaparken indirim etiketleri sende nasıl bir etki yaratıyor? Zaten almayacağım bir şeyse dönüp bakmam bile. Yüzde elli indirim mi? İhtiyacım olmasa bile sepete atarım. Fiyat geçmişini kontrol edip gerçekten indirimdeyse alırım. O kadar uzun zamandır indirim kovalıyorum ki artık fiyatları ezberledim.

4/8 Sence para parayı çeker mi? EVET HAYIR

5/8 Arkadaş ortamında "Hesabı kim ödeyecek" gerginliği yaşanıyor. Bu gerginliği nasıl yok edersin? "Alman usulü yapalım" deyip herkesin payını hesaplarım. Kartımı uzatırım elbette. Gergin bir şekilde. Cüzdanımı evde unutmuş gibi yapma numarası hala çalışıyor mu? Lafı bile olmaz deyip öderim. Para el kiri abi.

6/8 Birikim yapmak senin için ne ifade ediyor diye sorsak? Gerçekten imkansız bir olay. Ay sonu gelse yeter. Hayallerim var ama cüzdanım buna henüz ikna olmadı. Düzenli olarak köşeye bir şeyler atıyorum. Damlaya damlaya göl olur. Sistemli bir şekilde portföyümü yönetiyorum.

7/8 Sence kredi kartı kullanmanın en kötü yanı ne? Olmayan parayı harcama hissi çok fena. Asgari tutarı ödeyip faiz sarmalına girmek. Ekstre kesim tarihinde yaşanan o yüzleşme anı. Puan biriktirmeye çalışıp sürekli gereksiz şeyler almak.