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Serbest bölgelerden 9 ayda 9,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin toplam ihracatında yılın 9 ayında orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,4'e ulaştı.

Serbest bölgelerden 9 ayda 9,8 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, serbest bölgelerin ocak-eylül dönemine ilişkin ihracat performansı değerlendirildi.

Bu bölgelerin eylülde ihracatının yüzde 14,8 artışla 1,15 milyar dolara, ocak-eylül döneminde de yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 9,8 milyar dolara yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 165,5, 9 aylık dönemde yüzde 159,7 olmuştur. 19 serbest bölgemiz net ihracatçıdır, küresel rekabette güçlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ocak-eylül döneminde serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payının yüzde 76,1 olduğuna dikkat çekilerek, "Yılın 9 ayında serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknolojik niteliği güçlenmeye devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 58,4'e ulaştı. Bu, Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

FİRMALAR 88 BİN 7 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLADI

Bu bölgelerde 466'sı yabancı olmak üzere 1930 kullanıcı firmanın faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, firmaların 88 bin 7 kişiye doğrudan istihdam sağladığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 788 faaliyet ruhsatının 2 bin 102'sinin yerli, 686'sının yabancı kullanıcılara verildiği bildirilerek, üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içindeki payının yüzde 44,6'ya yükseldiği ifade edildi.

EGE SERBEST BÖLGESİ İHRACATIN YÜZDE 25,8'İNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ege Serbest Bölgesi'nin, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre 159,2 milyon dolar (yüzde 6,7) artırarak 2 milyar 542 milyon dolara yükselttiğine işaret edilen açıklamada, bu bölgenin, serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,8'ini tek başına üstlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracatını yüzde 30,7 artırarak 1 milyar 563 milyon dolara çıkardığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, yılın 9 ayında ihracatını yıllık bazda yüzde 23,4 artırarak 425 milyon dolara yükseltti. Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu, Bursa ve Trabzon serbest bölgelerinin ihracatında yüzde 10 ve üzerinde artış kaydedildi. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 4,81 milyar dolarlık hacme ulaşarak serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22'sini tek başına gerçekleştirdi. Adana-Yumurtalık, Avrupa, Batı Anadolu ve Gaziantep serbest bölgelerinin ticaretlerinde ve ticaret hacimlerindeki artış dikkat çekti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ülkemizin güvenli ve stratejik coğrafi konumu sayesinde serbest bölgelerimizin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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