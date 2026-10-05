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Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.

Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.

Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı 1

TÜM HAREKETLER İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.

Sabah'ın haberine göre bu kapsamda; hisse senetlerinin isim ve miktarlarının, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatların, virman işlemlerinin, aktarılan hesapların, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi istendi.

YABANCI BANKA VE ARACI KURUMLARA ÖZEL İNCELEME

Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen transferlere ayrıca dikkat çekildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin bütün kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı 2

Savcılık özellikle hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi.

İŞLEMLERİN ZAMANLAMASI ARAŞTIRILACAK

Soruşturma makamlarının, söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemlere esas teşkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük olarak incelemeye aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına geçirilip geçirilmediği, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve söz konusu işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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