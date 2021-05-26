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Seyahat acentaları ve tur operatörleri ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak?

26.05.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi ihtiyaç sahibi firmaların içinde seyahat acentaları ve tur operatörleri de yer alıyor. Peki Seyahat acentaları ve tur operatörleri ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak? İşte ayrıntılar...

Seyahat acentaları ve tur operatörleri ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak?

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Dünya çapında üst üste gelen kısıtlamaların ve yasakların sonucunda turizm sektörü sekteye uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa, sanatkarlara, gerçek kişi tacirlere destek paketinin içinde, koronavirüsten dolayı en çok etkilenen seyahat acentaları ve tur operatörleri de yer aldı. Söz konusu açıklamada, 2. grupta yer alan seyahat acentaları ve tur operatörlerine 3000 TL yardım ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki Seyahat acentaları ve tur operatörleri ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak?

SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİ NE ZAMAN 3000 TL HİBE DESTEĞİ ALACAK?

Hibe desteği başvuruları 5 Mayıs 2021 Salı başlayıp, 23 Haziran 2021 Çarşamba sona erecek.

Destek ödemelerinin başvuruları yalnızda e-Devlet üzerinden kabul edilecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-hibe-destegi-basvurusu adresine tıklaması yeterlidir.

Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuruların bitişinin ardından yani, 23 Haziran sonrasında yapılan değerlendirmenin sonucunda ödemelerin yapılması beklentiler arasında yer alıyor.

Seyahat acentaları ve tur operatörleri ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak?

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TARİHLERİ

E-Devlet üzerinden kabul edilecek olan destek ödemeleri başvuru sürecinde sistemde herhangi bir sıkıntı veya yoğunluktan dolayı aksama yaşanmaması için vatandaşlar, TC kimlik numaralarının son hanesine göre farklı günlerde başvuru yapacak.

TC kimlik numarasının son hanesi "0" olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

TC kimlik numarasının son hanesi "2" olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

TC kimlik numarasının son hanesi "4" olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

TC kimlik numarasının son hanesi "6" olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

TC kimlik numarasının son hanesi "8" olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, başvuru yapabilecek.

30 Mayıs – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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