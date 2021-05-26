Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Dünya çapında üst üste gelen kısıtlamaların ve yasakların sonucunda turizm sektörü sekteye uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa, sanatkarlara, gerçek kişi tacirlere destek paketinin içinde, koronavirüsten dolayı en çok etkilenen seyahat acentaları ve tur operatörleri de yer aldı. Söz konusu açıklamada, 2. grupta yer alan seyahat acentaları ve tur operatörlerine 3000 TL yardım ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki Seyahat acentaları ve tur operatörleri ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak?

SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİ NE ZAMAN 3000 TL HİBE DESTEĞİ ALACAK?

Hibe desteği başvuruları 5 Mayıs 2021 Salı başlayıp, 23 Haziran 2021 Çarşamba sona erecek.

Destek ödemelerinin başvuruları yalnızda e-Devlet üzerinden kabul edilecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-hibe-destegi-basvurusu adresine tıklaması yeterlidir.

Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuruların bitişinin ardından yani, 23 Haziran sonrasında yapılan değerlendirmenin sonucunda ödemelerin yapılması beklentiler arasında yer alıyor.