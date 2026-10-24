FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Hesaplar değişiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren oldukça kritik bir düzenlemeye imza attı. Kamu görevlilerinin tuttuğu resmi tutanaklar, sigorta tespiti ve prim günlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek.

SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Hesaplar değişiyor
Cansu Çamcı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni bir dönemin kapılarını araladı. Yayımlanan yeni genelgeyle birlikte, kamu görevlileri tarafından tutulan tutanaklar ve yüz yüze kesilen trafik cezaları doğrudan fiili çalışma kanıtı sayılarak sigortalılara prim günü olarak yansıtılacak.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve çalışanların hak ettikleri prim günlerini güvence altına almak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın köşesine taşıdığı yeni genelgeye göre, SSK (4/a) kapsamındaki sigortalılar için fiili çalışma tespitleri yeniden şekillendirildi. Düzenlemenin temel amacı, sahadan gelen bilgi ve belgelerin hızla işlenerek sürecin daha etkin yürütülmesini sağlamak olarak belirlendi. Bürokrasiyi hızlandıran bu yeni sistemde, sahada yapılan herhangi bir resmi tespit doğrudan hizmet başlangıcı ve prim günü olarak kabul edilecek.

RESMİ TUTANAKLAR DOĞRUDAN DELİL SAYILACAK

Yeni uygulama kapsamında artık kamu idarelerinden, kolluk kuvvetlerinden, zabıta, doktor, veteriner veya mühendislerden gelen bilgi ve belgeler kesin delil niteliği taşıyacak. Kamu görevlilerinin tuttuğu resmi tutanaklarda sigortalının fiilen çalıştığı belirtiliyorsa, SGK tarafından derhal işlem başlatılacak. Bu doğrultuda, tutanak tarihi itibarıyla sigortalıya en az bir günlük hizmet kazandırılacak. Böylece sahada tutulan her türlü resmi kayıt, çalışanın emeklilik ve sigorta hakları için güçlü bir kanıta dönüşmüş olacak.

SGK dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Hesaplar değişiyor 1

TRAFİK CEZALARI MERCEK ALTINA ALINIYOR

Genelgenin en dikkat çeken detaylarından biri ise trafik cezalarıyla ilgili oldu. Trafik polisleri veya jandarma tarafından tanzim edilerek kişilerin yüzüne karşı tebliğ edilen trafik ceza tutanakları da kaçak sigortalılık incelemelerinde esas alınacak. Bu tutanaklar, SGK'nın Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisleri tarafından titizlikle incelenecek. Yapılan detaylı süzgeç işleminin ardından, aynı iş yerinde sigortalı çalıştığı tespit edilenler dosyadan ayrılacak. Geriye kalan tüm şüpheli kayıtlar ise derinlemesine araştırılması için Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine sevk edilecek.

SGK dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Hesaplar değişiyor 2

EN ESKİ TARİHLİ BELGE GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEK

Birden fazla tespitin bulunduğu durumlarda işleyişin nasıl olacağı da adım adım netleşti. Yeni sisteme göre, sigortalının aynı iş yerinde fiilen çalıştığına dair en eski tarihli belge doğrudan işe giriş tarihi olarak kabul edilecek. Aynı ayda ve takip eden aylarda tespit edilen her bir gün için çalışana bir günlük hizmet verilecek ve bu süreç kısmi süreli (part-time) çalışma olarak değerlendirilecek. Eğer arada tespit bulunmayan boş bir ay varsa, takip eden aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş sayılacak, önceki çalışma ise tespit edilen son gün itibarıyla işten ayrılış olarak kapatılacak.

İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN İTİRAZ YOLU AÇIK

Çalışmasının kesintisiz ve sürekli olduğunu savunan işçilere veya duruma itiraz eden işverenlere de inceleme hakkı tanınacak. İtiraz edilmesi halinde dosyalar sosyal güvenlik denetmenlerince yeniden sahada incelenecek. Bu sayede hem haksız hizmet kazanımının hem de eksik prim mağduriyetinin önüne geçilerek, tespit edilen her günün hak sahibine hizmet olarak dönmesi sağlanacak.

Uzmanlar, işverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için kayıtlarını düzenli tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASELSAN'dan 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiASELSAN'dan 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
Aydın'da zeytin hasadı başladıAydın'da zeytin hasadı başladı

Anahtar Kelimeler:
sgk çalışan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.