SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Hesaplar değişiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni bir dönemin kapılarını araladı. Yayımlanan yeni genelgeyle birlikte, kamu görevlileri tarafından tutulan tutanaklar ve yüz yüze kesilen trafik cezaları doğrudan fiili çalışma kanıtı sayılarak sigortalılara prim günü olarak yansıtılacak.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve çalışanların hak ettikleri prim günlerini güvence altına almak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın köşesine taşıdığı yeni genelgeye göre, SSK (4/a) kapsamındaki sigortalılar için fiili çalışma tespitleri yeniden şekillendirildi. Düzenlemenin temel amacı, sahadan gelen bilgi ve belgelerin hızla işlenerek sürecin daha etkin yürütülmesini sağlamak olarak belirlendi. Bürokrasiyi hızlandıran bu yeni sistemde, sahada yapılan herhangi bir resmi tespit doğrudan hizmet başlangıcı ve prim günü olarak kabul edilecek.

RESMİ TUTANAKLAR DOĞRUDAN DELİL SAYILACAK

Yeni uygulama kapsamında artık kamu idarelerinden, kolluk kuvvetlerinden, zabıta, doktor, veteriner veya mühendislerden gelen bilgi ve belgeler kesin delil niteliği taşıyacak. Kamu görevlilerinin tuttuğu resmi tutanaklarda sigortalının fiilen çalıştığı belirtiliyorsa, SGK tarafından derhal işlem başlatılacak. Bu doğrultuda, tutanak tarihi itibarıyla sigortalıya en az bir günlük hizmet kazandırılacak. Böylece sahada tutulan her türlü resmi kayıt, çalışanın emeklilik ve sigorta hakları için güçlü bir kanıta dönüşmüş olacak.

TRAFİK CEZALARI MERCEK ALTINA ALINIYOR

Genelgenin en dikkat çeken detaylarından biri ise trafik cezalarıyla ilgili oldu. Trafik polisleri veya jandarma tarafından tanzim edilerek kişilerin yüzüne karşı tebliğ edilen trafik ceza tutanakları da kaçak sigortalılık incelemelerinde esas alınacak. Bu tutanaklar, SGK'nın Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisleri tarafından titizlikle incelenecek. Yapılan detaylı süzgeç işleminin ardından, aynı iş yerinde sigortalı çalıştığı tespit edilenler dosyadan ayrılacak. Geriye kalan tüm şüpheli kayıtlar ise derinlemesine araştırılması için Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine sevk edilecek.

EN ESKİ TARİHLİ BELGE GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEK

Birden fazla tespitin bulunduğu durumlarda işleyişin nasıl olacağı da adım adım netleşti. Yeni sisteme göre, sigortalının aynı iş yerinde fiilen çalıştığına dair en eski tarihli belge doğrudan işe giriş tarihi olarak kabul edilecek. Aynı ayda ve takip eden aylarda tespit edilen her bir gün için çalışana bir günlük hizmet verilecek ve bu süreç kısmi süreli (part-time) çalışma olarak değerlendirilecek. Eğer arada tespit bulunmayan boş bir ay varsa, takip eden aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş sayılacak, önceki çalışma ise tespit edilen son gün itibarıyla işten ayrılış olarak kapatılacak.

İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN İTİRAZ YOLU AÇIK

Çalışmasının kesintisiz ve sürekli olduğunu savunan işçilere veya duruma itiraz eden işverenlere de inceleme hakkı tanınacak. İtiraz edilmesi halinde dosyalar sosyal güvenlik denetmenlerince yeniden sahada incelenecek. Bu sayede hem haksız hizmet kazanımının hem de eksik prim mağduriyetinin önüne geçilerek, tespit edilen her günün hak sahibine hizmet olarak dönmesi sağlanacak.

Uzmanlar, işverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için kayıtlarını düzenli tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.