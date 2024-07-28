SGK'dan prim borçlarıyla ilgili iddialara açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin prim borcunu işaret etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da düğmeye basmış ve borç bildirimleri belediyelere gönderilmeye başlanmıştı. Borçlara ilişkin olarak gündeme gelen iddialarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da açıklama geldi.

SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.