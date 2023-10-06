SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: KPSS 2023/6 tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

SGK personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 1392 kişinin istihadam edileceği SGK personel alımı için yayımlanan bilgiler vatandaşlar tarafından inceleniyor. KPSS 2023/6 tercihleri hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ve ayrıntılar...

KPSS 2023/6 TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KPSS 2023/6 tercihleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girip işlem gerçekleştirebiliyorlar.

KPSS 2023/6 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2023/6 tercihleri 5 ekim itibarıyla başladı. Başvurular için son gün 11 Ekim olarak belirtildi.



