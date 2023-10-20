SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklaması

SGK personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "KPSS-2023/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı" ifadesine yer verildi. SGK personel alımı sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sonuc.osym.gov.tr KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

SGK personel alımı sonuçları belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."

"KPSS-2023/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarının Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" için tıklayınız





