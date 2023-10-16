SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile 1392 SGK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'⁬de!

SGK personel alımı başvuru sonuçları merak konusu oldu. 5 Ekim'de başlayan tercih süreci 11 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erdi. Adaylar işlemlerini KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre yaptı. Bilindiği üzere yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. SGK personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS 2023/6 tercih sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile netliğe kavuşmuştu.

5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen başvuru süreci sonrası gözler SGK personel alımı sonuç tarihine çevrildi. Fakat şu an için konuya dair açıklamada bulunulmadı.

Sonuçların Kasım ayının ilk hafa açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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