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SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

19.10.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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SGK personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını belirtmişti. 5 Ekim'de başlayan tercih süreci 11 Ekim'de sona erdi. Adaylar işlemlerini KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre yaptı. Peki, SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuc.osym.gov.tr KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorguma ekranı...

SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. SGK personel alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile netliğe kavuşmuştu.adaylar tercihlerini yaptı. Şimdi gözler SGK personel alımı sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi.

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Bilindiği üzere adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

SGK personel alımı sonuçları için açıklamanın ekim ayı sona ermeden yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS sgk personel alımı

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