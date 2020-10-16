SGK prim borcu yapılandırması geliyor... SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir? SGK (SSK) prim ödemesi nereden ödenir? SGK ödeme yöntemleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan SGK ödemelerin için kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bu ödemeler kredi kartı ile yapılırken bankalar belirli miktarda komisyon alıyor. SGK prim ödemesinde kesilen komisyon oranını bankalar belirlediği için SGK kaynaklı bir sorun olduğunda ödeme yaptığınız bankanızla görüşebilirsiniz. SGK prim borcunu PTT ya da e-Devlet üzerinden ödeme alındığı için bu kanallardan ödenebilir. Zamanında ödeme yapan SGK prim borçları için vatandaşa indirim sağlanabiliyor. SGK prim borcu e-Devlet üzerinden ödenmeye çalışıldığında miktar görünmediği için ödemeleri PTT üzerinden yapmak daha uygun oluyor. Peki SGK prim borcu kartla nasıl ödenir? İşte işveren, sigortalı ve diğer SGK prim ödeme kanalları... SGK PRİM YAPILANDIRMASI GELİYOR! AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Vergi yapılandırmasına ilişkin Muş "Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

SGK PRİM BORCU KART İLE NASIL ÖDENİR? SGK prim borçları üç farklı başlıkla kredi kartıyla ödenebiliyor. Sigortalı ödemeleri, iş veren ödemeleri ve diğer ödemeler olarak bu üç başlık araştırılıyor. Peki kredi kartıyla sigorta primi nasıl ödenir? SGK İŞ VEREN ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR? SGK prim borcunu ödemek isteyen işveren borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor. İşveren 6111 yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren icra dosya tahsilatı,işveren cari dönem, işveren geçmiş dönem, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı ödemeleridir. SGK SİGORTA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR? SGK prim borcunu ödemek isteyen sigortalı ödemeleri borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Bağ-Kur cari dönem, Bağkur SGDP ve Bağ-Kur ve Bağ-Kur geçmiş dönem ödemeleri hem taksitli hem de peşin olarak ödenebiliyor. SGK DİĞER ÖDEMELERİ NEDİR? SGK prim borcunu ödemek isteyen diğer ödemelerinde hangi ödemeler yer alıyor? Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.