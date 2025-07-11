SGK prim günü sorgulama adımları (2025)

Sigorta primi ödemeleri çalışan kişilerin sigortalılık durumlarının devam edebilmesi için yapılması zorunlu bir ödeme türüdür. Çalışanlar maaş almaya ve çalışmaya devam ettikleri sürece sigorta primleri de ödenmelidir. Ödemelerin miktarları ve sıklıkları değişkenlik gösterebilmektedir. Primlerin hesaplanma işlemi ise çalışanların aldıkları brüt maaş üzerinden yapılmaktadır.

Prim ödemelerinin ne kadar olacağı her yıl değişmektedir. Sigorta primi ödemelerinin hesaplanması ise prim ücret üzerinden çalışmaya devam eden çalışan, işsizlik oranları ve işveren üzerinden yapılmaktadır. Önce brüt ücret hesaplanır ve brüt ücret üzerinden sigorta primi tutarına ulaşılır.

İndirim olmadan hesaplama yapıldığı zaman sigorta primleri yaklaşık olarak aylık brüt kazancın %37’si civarına eşit olur. Hesaplama işlemi yapılırken şu bilgiler toplanır:

İşçi sigorta prim oranı %14

İşveren payı oranı %20

İşçinin işsizlik oranı %1

İşverenin işsizlik oranı %2

Bu verilere göre işçi sigorta primi ve işçi işsizlik oranı çalışan kişinin maaşından karşılanır. İşveren payı ve işveren işsizlik oranı ise işveren tarafından karşılanmak zorundadır. Çalışma hayatında sigorta primi ödeme yükümlülüğü işverene aittir. Ödemeler hem peşin olarak hem de anlaşmalı kurumlara yapılabilmektedir. Ziraat Bankası ATM cihazları, internet şubeleri ya da banka şubeleri üzerinden ödeme yapabilmek mümkündür. Ödemeler şu düzene göre yapılır:

Her ayın 1'i ile 30'u arasında çalışıp maaş alan sigortalı çalışanlar için son ödeme günü belgenin bağlı olduğu aydan bir sonraki ayın son günü olur.

Ayın 15'i ve sonraki ayın 14'ü arasında çalışmış olan ve maaş alan sigortalı çalışanlar için son ödeme günü belgenin bağlı olduğu dönemi takip eden ayın 14'üdür.

Prim gününü hesaplayabilmek için çalışan kişinin faaliyette bulunduğu günler toplanmalıdır. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Bir ay içinde çalışması tam olan işçilerin prim gün sayıları ayın kaç gün olduğuna bakmaksızın 30 gün olarak hesaplanır.

Bir ayın başında değil ortalarında giren çalışanların prim günleri ayın kaç gün olduğuna bağlı olacak şekilde hesaplanır.

Ay içinde çalışmaya başlayan ya da ayrılan kişilerin işe giriş ve çıkış tarihleri üzerinden prim günleri hesaplanır.

Bir ayın içinde ve hafta tatilinde çalışmış ve ücret almaya hak kazanmış olan çalışan işçilerin prim gün sayılarının hesaplanması ücret alınan tatil günleri de eklenerek yapılır.

SGK prim günü sorgulaması nasıl yapılır?

Çalışanlar ya da işten ayrılanlar internet üzerinden hizmet dökümlerine ulaşarak prim ödemesi durumlarını kontrol ve takip edebilirler. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) hizmet dökümüne kurumdan ya da internet üzerinden sorgulama yöntemi ile ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Birçok diğer resmi işlemin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümüne ulaşılabilmektedir. Şu adımların takip edilmesi SGK prim günü sorgulaması yapmak için yeterli olacaktır: