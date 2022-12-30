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SGK yarın açık mı? SGK 31 Aralık cumartesi açık mı, kapalı mı? EYT'liler dikkat!

30.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesinde sona gelinmesinin ardından milyonlarca kişi emekli olabilmek için başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinde yoğunluk başladı. EYT işlemlerine yarında devam etmek isteyen vatandaşlar SGK'nın açık olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, SGK yarın açık mı? SGK 31 Aralık cumartesi açık mı, kapalı mı? EYT'liler dikkat....

SGK yarın açık mı? SGK 31 Aralık cumartesi açık mı, kapalı mı? EYT'liler dikkat!

Milyonlarca kişi EYT kapsamında emekli olabilmek için başvurularını gerçekleştiriyorlar. EYT düzenlemesi ile ilgili kararın açıklanmasının ardından SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. EYT emeklilik işlemlerine yarın da kaldığı yerden devam etmek isteyenler SGK'nın açık olup olmadığı merak ediyorlar. SGK yarın açık mı? SGK 31 Aralık cumartesi açık mı, kapalı mı? İşte SGK çalışma saatleri ve günleri...

SGK YARIN AÇIK MI?

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri yarın 09-12 ve 13-17 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarının belli olmasıyla beraber dün SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. EYT kararının 2. gününde de SGK önlerinde aynı manzara ve aynı yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

SGK 2

Hizmet borçlanması dilekçesini 31 Aralık 2022 tarihine kadar verenler, bu yılki asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra dilekçe verenler ise yüzde 54.6 oranında zamlanan yeni asgari ücret üzerinden prim ödeyecekler.

18 ay askerlik borçlanmasının maliyeti yaklaşık 37 bin liradan 57 bin 600 liraya yükselmiş olacak. 720 günlük doğum borçlanmasının maliyeti ise yaklaşık 49 bin 600 liradan 76 bin 860 liraya çıkmış olacak. Bu farkı ödemek istemeyenler bir an önce işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlar.

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