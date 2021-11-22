Shantigo kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Kısa süre içerisinde hızlı yol alan Shantigo, İstanbul Anadolu Yakasında üretim tesisi ve showroom ile sektörün öncü firmaları arasında yerini aldı. Karavan sektörünün ülkemizde gelişmesi ve ihracatımızın artması amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile işbirliğini sürdüren Shantigo, bayilik ve Garantili Kiralama Modeli ile karavan sektörüne yeni bir soluk getirdi. Özellikle Instagram’da Shantigo kullanıcı adıyla paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların ilgisini çekti.

SHANTİGO KİMDİR?

Shantigo, Instagram'da gezginlerin sıkça takip ettiği bir sayfa oldu. Berkan Ülker ile Tarık Irmak'ın kurduğu karavan firmasının ismi olan Shantigo, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla karavanseverlerin ilgisini çekiyor.

Shantigo’nun snovatif ve yenilikçi milli karavanlardan biri olduğu ifade eden turizmci Tarık Irmak, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayın programında, “Konfor ve güvenliğin üst düzeyde tasarlandığı milli karavan ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak. Karavan kullanıcıları için her türlü konforu düşünerek karavanımızı tasarladık. Araç içerisinde ahşap çalışmalarımızda tik ağacı, ilomba ve okima malzemelerini kullandık. Polyester bir malzemeye yer vermediğimiz SG4+ modelimiz yat ve tekne marangoz ustaları ile planlanıp yapıldı” dedi.

Karavanın özellikleriyle ilgili detaylı bilgi veren Irmak, “İsofix bağlantılı, birinci sınıf deri kaplamalı koltuklarda, koltuk ısıtma sistemi bulunuyor. Yalıtım mühendisleri tarafından tasarlanan beş katmanlı yalıtım sistemimiz, Türkiye’de ilk defa bir karavanda kullanıldı. Yalıtım konusundaki iddiamız yalıtım mühendisleri tarafından projelendirilmiş olup termos etkisi dediğimiz duruma getirildi. Bu sayede -30 derece ve 30 derecede karavan içinin etkilenmesi sorunsuz hale getirildi. Hacmi 250 litre olan su tanklarının özel yalıtım ile soğuk sıcak dengesi ile korundu.” ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli Shantigo, 'Kira Garantili Karavan' satışlarını başlatmasıyla, sosyal medyada gündem olmuştu. Salgın dönemiyle birlikte tatilcilerin, gezmeyi, seyahat etmeyi sevenlerin karavana olan ilgisi üst düzeye çıktığını kaydeden Irmak, “Karavan sektörü tatil anlayışımızı tümden değiştirdi. Shantigo olarak küçük ve orta ölçekli yatırımcılara karavan kiralama uygulaması ile yeni bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Bu model şöyle işliyor. Yatırımcı ister bizden isterse piyasadan karavan dönüşümüne uygun bir araç satın alıyor. AR-GE çalışmalarımızın bize sunduğu veriler ışığında biz aracı lüks bir karavan haline dönüştürüyoruz. Yatırımcı ile bir kira sözleşmesi imzalıyoruz. Bu süreçten sonra biz yatırımcı adına karavanı müşterilerimize kiralıyoruz. Sözleşme sürecinde karavanın her türlü bakım giderleri tarafımızca karşılanıyor. Örneğin sözleşme beş yıl sonunda bitiyorsa, beşinci yılda yatırımcı lüks bir karavana sahip oluyor” dedi.

Shantigo’nun unutulmaz karavan tatili deneyimleri sunmak için yenilikçi bir anlayışla sektörde standartları belirleyen, kalite, konfor ve dayanıklılık ilkeleriyle kendini özdeşleştirmiş ve öncelikle ulusal, sonrasında uluslarası geniş servis ağı ile kusursuz hizmet vermek amacıyla kurulduğunu aktaran Irmak, “İstanbul ve Köln’de kurulan AR-GE ekibimiz ufak detaylarla büyük etkiler yaratacak yenilikler yapmak için çalışıyor. Ekibimizin yaptığı çalışmalar estetiğin kaliteyle birleşmesini sağlıyor. Ürettiğimiz her karavan şirket kültüründe bir değer kabul edilerek kusursuzu yakalamak için yenilikçi güncellemeler alıyor ve zorlayıcı birçok testten geçiyor” dedi.

“Shantigo, her yeni karavana aşkla bakılmasından ve onu yaşayanların mutlu anlarından güç alarak büyüyen, Türkiye’nin ilk lüks karavan üreticisi ve kiralama hizmet sağlayıcısıdır” diyen Irmak, şöyle devam etti;

“Karavancılığın standartlarını üst seviyeye çıkararak belirlemek, mobil yaşamın kaliteli ve lüks olabildiği duygusunu hayran bırakan hizmet anlayışıyla markamızla özdeşleştirmeyi planlıyoruz”

Sosyal medyada da kullanıcıların ilgisini çeken Shantigo Karavan tarafından inovasyon geliştirilerek üretilen ve satışa sunulan SG4 ve SG4 Plus Modelleri ile ilgili de bilgi veren Irmak, ‘’Türkiye’de ve Avrupa'da tek, yat ustalarının özel el işçiliğiyle ilmek ilmek dokunmuş iç mekan yaşam alanı mobilya ve zemin uygulamaları. Mühendislik çalışmalarıyla ve bilimsel verilerle, koruma uygulamasıyla birlikte toplam 5 katlı en doğru ve verimli yalıtım uygulamaları. Shantigo patentli muhteşem seyir konforu ve yüksek görsel tatmin sağlayan inovasyon ürünü. 100 ayrı başlıkta güvenlik, dayanıklılık, mekanik, kalite, konfor vb. kontrollerle kusursuzluk hedefleyen üretim sistemi ile tasarlandı.’’ dedi.

260 LİTRE KAPASİTELİ OTOMATİK GEÇİŞLİ TEMİZ SU TANKI

Irmak, ‘’Yaşamın en temel ve olmazsa olmaz ihtiyaçlarından biri olan suya, hak ettiği değeri vermek gerekirdi. Türkiye'de ilk defa bizim tasarladığımız otomatik geçişli ve yedek tanklı yüksek su kapasitesi bulunuyor’’ dedi.



