FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

08.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shell, Rusya'daki tüm benzin istasyonlarını kapattığını ve ülkenin petrol ve gazını kullanmayı bırakacağını duyurdu. Şirketin patronu, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı başlatmasından yedi gün sonra, geçen hafta Rus ham petrolünü satın aldığı için de özür diledi.

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell yaptığı açıklamada, Rus ham petrolünü artık satın almamanın yanı sıra, Rus tedarikini kaldırmak için ham petrol tedarik zincirini de değiştireceğini söyledi. Ancak bunun tamamlanmasının haftalar alabileceğini ve bazı rafinerilerinde verimin azalmasına yol açacağını belirtti.

KADEME KADEME TERK EDİYOR

Daily Mirror'ın haberine göre, FTSE 100 şirketi ayrıca Rus petrol ürünleri, boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gazdan aşamalı bir geri çekilmeye başlayacak.

thumbs_b_c_e863873c98b0126bdf115ec60d07b326

Shell'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu hamle karışık bir meydan okumadır. Enerji sisteminin bu bölümünü değiştirmek, hükümetler, enerji tedarikçileri ve müşteriler tarafından ortak hareket edilmesini gerektirecektir ve diğer enerji kaynaklarına geçiş çok daha uzun sürecektir.

ÖZÜR DİLEDİ

Şirketin CEO'su Ben van Beurden ise, "Geçen hafta petrol ve dizel gibi ürünlere rafine edilmek üzere bir kargo Rus ham petrolü satın alma kararımızın (arz güvenliğimiz ön planda olmasına rağmen) son derece farkındayız. Bu hamle doğru değildi ve üzgünüz. Daha önce de söylediğimiz gibi, işleyeceğimiz sınırlı kalan miktardaki Rus petrolünden özel bir fona kâr taahhüt edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beurden ayrıca, "Bu savaşın Ukrayna halkı üzerinde yarattığı korkunç sonuçları hafifletmek için bu fondan sağlanan paranın en iyi nereye yerleştirileceğini belirlemek için önümüzdeki günlerde ve haftalarda yardım ortakları ve insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışacağız." dedi.

Geçen hafta Shell, Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile ortak girişimlerinden çıkarak Ukrayna'ya yönelik saldırıyı "anlamsız" ve Avrupa güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorine yeni zam mı geldi?Benzin ve motorine yeni zam mı geldi?
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Araç sahipleri dikkat! 31 Mart'ta bitiyor

Araç sahipleri dikkat! 31 Mart'ta bitiyor

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ölen kardeşini hatırlattı, çağrı yaptı: Savaşı durdur

Ölen kardeşini hatırlattı, çağrı yaptı: Savaşı durdur

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Büyük darbe vuruyor

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Büyük darbe vuruyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.