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'Sıfır araç' satışlarına denetim! Müffettişler görevlendirildi

17.09.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indiriminin ardından araç satışıyla ilgili artan şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçerek konun incelemesi için müfettişler görevlendirdiğini açıkladı.

'Sıfır araç' satışlarına denetim! Müffettişler görevlendirildi

Otomobil satışlarında ÖTV indiriminin fiyatlara yansıtılmaması üzerine gelen şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konunun incelenmesi için müfettişler görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

"12.08.2021 tarihli 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özel tüketim vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır km araçların fiyatlarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Ancak sıfır km araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak Bakanlığımıza 2.000’den fazla şikayet dilekçesi ulaşmıştır.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında; yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir.

Son Dakika: ÖTV indirimi sonrası araç satışlarıyla ilgili önemli açıklamaSon Dakika: ÖTV indirimi sonrası araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Vatandaşlarımızdan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararıyla sıfır km araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla; Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
birisi anlatsın sayın bakana artık, mesele bayilerde değil Aşırı Vergi Oranları asıl mesele
bayilerde araba yok ÖTV indirimi geldi geleli bakanlığın bundan haberi varmı acaba yada araba firmalarının
ilk önce kendinize soruşturma açın

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