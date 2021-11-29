Sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyası! 1000 TL ve 5000 TL...

Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmesinin ardından vatandaş, ihtiyaç kredisinde değişiklik olup olmayacağını merak ediyordu. Güzel haber Akbank, ING ve N Kolay’dan geldi. Sıfır faiz ile 1000 TL ve 5000 TL arasında kredi çekebilmek mümkün. İşte kredi faiz oranlarındaki son durum…

3 BANKADAN ACİL NAKİT İHTİYACINA SIFIR FAİZ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da faiz indirimine gitti. 100 baz puanlık faiz indirimi sonra kamu bankaları özellikle ev kredilerinde faiz indirimleri yaptı. Özel bankalardan Akbank, ING ve N Kolay bankaları ise sıfır faiz ile acil nakit ihitiyacı olan vatandaşlara destek sunacak. Akbank ve ING bankası sıfır faiz oranları ile 5 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlarken, Aktif Bank bünyesinde faaliyet gösteren N Kolay 1000 TL’ye kadar faizsız destek sunacak.

BAŞVURULAR DİJİTAL OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Uzaktan müşteri edinimi yöntemi kapsamında başlatılan kredi ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarına yönelik anında kredisi hesaplarına tanımlanıyor. Akbank’ın 5000 TL’ye kadar sunduğu kredi, sıfır faiz ile 12 ayda ödenebiliyor. Kampanyaya katılım için Akbank Mobil ve internet şubeleri üzerinden başvuru yapılacak.

ING BANK SIFIR FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİ

ING Bank, müşterileri için 1000 TL nakit iade fırsatı sayesinde, nakit ihtiyaçları için vatandaşlara 5 bin TL sıfır faiz ile kredi verecek. Ayrıca ING bankası 20 bin TL’ye kadar da düşük faiz oranı ile kredi kullanılmasını sağlayacak. Şöyle ki 5001 ve 20 bin TL kredi çekmek isteyenlere yüzde 1.49 faiz ugulanıyor. 20 bin ve üzerinde kredi çekenlere uygulanan faiz ise yüzde 1.59.

N KOLAY FAİZSİZ BİN TL KREDİ VERİYOR

Dijital bankacılık hizmetleri ile öne çıkan N Kolay, 30 gün boyunca faizsiz olarak bin TL’ye kadar kolay nakit kredi kampanyası sunuyor. Başvurular şubeye gitmeden, N Kolay üzerinden yapılıyor.

