FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Sifonu çekme' baskısı Yargıtay'a taşındı! Cimrilik yapan eş yandı

Eşine sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme' diyen aşırı tutumlu davranan eşe kötü haber geldi. Yüksek mahkemeye göre; ‘elektrik faturası artacak' diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

'Sifonu çekme' baskısı Yargıtay'a taşındı! Cimrilik yapan eş yandı

Bursa'da kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti.

"ÇAY DEMLEMEM BİLE YASAKLANDI"

Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, 'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sifonu çekme baskısı Yargıtay a taşındı! Cimrilik yapan eş yandı 1

MADDİ TAZMİNAT SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Yüksek mahkemeye göre, "elektrik faturası artacak" diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te yüzde 25,2 arttıTürkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te yüzde 25,2 arttı
Güven endeksi haziranda hizmet, inşaat ve perakende ticarette arttıGüven endeksi haziranda hizmet, inşaat ve perakende ticarette arttı

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay sifon çekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.