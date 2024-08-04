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Sigara firmasına rekor ceza! Bakan Şimşek "çok kazanandan çok vergi" demişti: Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

04.08.2024 12:04
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Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir sigaraya rekor ceza uygulandı. Tütün ürünleri imalatıyla uğraşan firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. Firmaya 6 milyar lira ceza kesildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Sigara firmasına rekor ceza! Bakan Şimşek "çok kazanandan çok vergi" demişti: Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Bakan Şimşek "çok kazanandan çok vergi alınması" yönünde mesaj vermişti. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri denetimlerini sürdürüyor. Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza verdi.

VERGİ İNCELEMELERİ MERCEK ALTINDA

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu büyük mükellefler nezdinde yürüttüğü incelemelere aralıksız devam ediyor. Kurul, işletmelerin gerçek üretim miktarını tespit etmek üzere "randıman analizi" yöntemiyle yoğun vergi incelemelerine başladı. Bu yöntemde, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim girdileri ile üretilmesi gereken mamul ve çıktılar analiz ediliyor. Bu yeni inceleme yöntemiyle önemli sonuçlar da alınıyor.

SİGARA FİRMASININ ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Buna göre, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firma için de randıman analizi ve kaydi envanter çalışması yapıldı. Sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapılırken işletmenin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verileri de kullanıldı.

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BELGELERİ YASAL KAYITLARA DAHİL ETMEMİŞLER

Yapılan randıman ve kaydi envanter çalışması sonucu, firmanın kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi. İncelemede, işletmedeki bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediği görüldü. Sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığı da tespit edildi.

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REKOR CEZA KESİLDİ

İnceleme sonucu firmaya yaklaşık 6 milyar lira vergi cezası kesildi. Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Yapılan incelemede, kurumlar, özel tüketim, katma değer vergileri ile geçici verginin de eksik ödendiği anlaşıldı.

"VERGİ GELİRLERİNDEKİ İYİLEŞMEYİ VATANDAŞIN REFAHINA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni denetim çalışmasıyla kaydi ve fiili envanter ile randıman analizi çalışmalarına önem verdiklerini bildirdi.

Vergi müfettişlerinin 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcuya eş zamanlı denetim başlattığını ve fiili envanter çalışması yaptığını belirten Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu tarz denetim yöntemlerini uygulamaya devam edeceğiz. Fiili ve kaydi envanter çalışmaları ile randıman analizi yapılacak yeni sektör ve firmalar sırada. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "çok kazanandan çok vergi alacağız" mesajını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bakan Şimşek, haberi sosyal medya hesabından da paylaşarak şunları kaydetti:

"Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ediyoruz! Büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle hammaddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ediyoruz. Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle kayıt dışılıkla yoğun mücadeleye devam edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek sigara vergi Tütün
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