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Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?

10.04.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatlarına yeni zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel sigara fiyatları yakından takip edilirken, ülke genelinde binlerce vatandaş sigaraya yeni zam gelip gelmediğini sorgulamaya koyuldu. Peki Mart ayında gelen zamların ardından sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?

Son olarak peş peşe gelen zamların ardından sigara fiyatları yakından takip ediliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının sonrasında "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırılıyor. Tütün kullanan vatandaşlar toplamda 6 TL’lik artış uygulanan sigaraya yeni zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın sonrasında 14 - 15 Mart 2022 tarihlerinde 2 lira zam gelmişti.

Uygulanan son zam sonrasında yeni zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" ifadelerinde bulunmuştu. Yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağı henüz kesinlik kazanmasa da söylentilere göre sigara fiyatlarına 1,5-2 lira zam yapılması ihtimali üzerinde durulmakta.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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