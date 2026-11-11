Sigara ve alkole yeni yıl öncesi zam yolda! Rakam vererek açıkladı

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren sigara ve alkol fiyatlarına ilişkin yeni zam beklentisi gündeme geldi. Yıl içerisinde farklı dönemlerde fiyat artışlarının yaşandığı sektörde, aralık ayıyla birlikte yeni tarifelerin uygulanabileceği belirtiliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada, sigara ve alkollü içecek gruplarında beklenen zam oranlarına ilişkin bilgi verdi.

SİGARAYA 10 TL'YE KADAR ZAM BEKLENİYOR

Erol Dündar, sigara paketlerinin fiyatlarında 5 ila 10 TL arasında artış öngördüklerini belirtti.

ALKOLE YÜZDE 10-15 ZAM GÜNDEMDE

Alkollü içeceklerde ise zam oranının yüzde 10 ila 15 seviyesinde olabileceğini ifade etti.

ZAMLAR NE ZAMAN YANSIYACAK?

Beklenen fiyat artışlarına ilişkin yeni tarifelerin 1 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor. Ancak söz konusu oranların henüz kesinleşmediği, üretici firmaların açıklayacağı fiyat listelerinin belirleyici olacağı vurgulanıyor.

SİGARA FİYATLARI 140 TL'YE KADAR ÇIKTI

2026 yılında sigara fiyatlarına farklı dönemlerde zam yapıldı. Ağustos ayında JTI, Philip Morris, BAT ve Imperial Tobacco gruplarının peş peşe açıkladığı fiyat artışlarıyla paket fiyatları yükseldi.

Kasım ayı itibarıyla piyasadaki birçok sigara markasının fiyatı 110 TL ile 140 TL arasında değişiyor. Beklenen yeni zamların gerçekleşmesi halinde sigara fiyatlarının aralık ayında yeniden yükselmesi gündeme gelecek.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE DE ZAM DALGASI YAŞANDI

Alkollü içecek fiyatlarında da 2026 yılı boyunca farklı dönemlerde artışlar yaşandı. Ocak ayında Anadolu Efes, Tuborg ve Mey Diageo gruplarının ürünlerinde fiyat değişiklikleri yapılırken yılın ilerleyen aylarında farklı markalar da yeni tarifelerini duyurdu.

Son olarak 12 Ekim'de Anadolu Efes, Mey Diageo, Pernod Ricard ve Brown-Forman ürünlerine zam geldi. Kasım ayında da bazı markalar fiyat listelerini güncelledi.

Aralık ayı için beklenen yeni artışların hayata geçirilmesi durumunda hem sigara hem de alkollü içecek fiyatlarında yılın son önemli fiyat değişikliklerinden biri yaşanacak.