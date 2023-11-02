SİGARAYA ZAM 2 KASIM 2023: Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ekim ayında X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi olduğunu belirtip diğerlerine de zam geleceğini vurgulamıştı. Sigaraya zam açıklaması dün Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapıldı. Bir sigara grubuna 5 TL zam geldi. İşte 2 Kasım 2023 perşembe günü zamlı sigara fiyatları ile ilgili detaylar...

SİGARAYA ZAM GELDİ

Sigaraya zam geldiği açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sigara fiyatlarına 5 TL zam geldiğini duyurdu.

Dündar, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi."

Ancak şu an için sigara zammı ile ilgili herhangi bir markadan resmi bir açıklama gelmedi.

GEÇTİĞİMİZ AY DA SİGARAYA ZAM AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ekim ayında X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda."

ZAM SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenecek.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI 2023

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.





