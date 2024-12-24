Sigorta fiyatları yükselince vatandaş arayışa başladı... 85 bin liraya kadar ödemesi var ama uzman isim yüzde 50'lik indirimin formülünü verdi!

Özel sağlık sigortasına son dönemde enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Yüzde 100'e yakın olmak üzere fiyatlar arttı. 30-35 yaşlarında sağlıklı bir bireyin özel sağlık sigortası primleri yıllık 35 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor. Ancak sigorta primleri, yaş, cinsiyet ve ikamet edilen ile göre farklılık gösteriyor.

85 BİN LİRAYA KADAR ÖDEMESİ VAR

Limitsiz bir özel sağlık sigortası yaptırmak isterseniz ödemeniz gereken fiyat bedeli ise 85 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının karşısında özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlar indirim yollarını aramaya başladı.

TV100'e konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, özel sağlık sigortasını nasıl daha ucuza alınabileceğini anlattı. Bal, özel sağlık sigortasının yaşanan şehirden ve yaşa göre fiyat değişkenliği yaşadığını kaydetti.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINDA İNDİRİM İÇİN BUNLAR YAPILABİLİR

Özel sağık sigortasına bu kadar çok para vermek istemeyenler için ise Bal, birkaç öneri sıraladı. Bal, bir poliçenin bütün hastaneleri kapsadığını belirterek, bazı hastane gruplarının fiyatlarının diğerlerine göre biraz daha fazla olduğuna kaydederek, "Bazıları 5 yıldızlı otel hizmeti veriyor. Bu fazlalıktan dolayı prim ücretleri de artıyor. Vatandaşlar bu tip hastaneleri primden çıkarırlarsa çok ciddi indirim alırlar" şeklinde konuştu.

Özel sağlık sigortanızdan ayakta tedaviyi çıkarıp, sigortanızı sadece yatarak tedavi olarak ayarlayabilirsiniz. Bal, ayakta tedaviye limit getirilebileceğini kaydederek, "Toplam priminin 4'te 1'i kadar bir indirim sağlıyor. Ayakta tedavi tamamen kapsamdan çıkarılabilir, o zamanda yarı yarıya bir indirim olacaktır" dedi.

BİR AMELİYAT 250 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bu kapsamda birkaç özel hastanenin çıkarılması poliçe ücretlerini ciddi bir şekilde azaltıyor. Bir sigortalının bir hastaneyi çıkarması 50 bin lira kar sağlıyor. Yani, özel sağlık sigortanızı sadece ayakta tedavi için yaptırırsanız bu fiyat 21 bin liraya düşüyor. Uzmanlar bugün basit bir ameliyatının maliyetinin 250 bin liradan başladığını ifade ediyor.