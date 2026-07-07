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Sigorta Seçerken Ne Kadar Bilinçlisin?

Arabamızdan sağlığımıza, evimizden seyahatlerimize kadar hayatımızın her alanını güvence altına almaya çalışıyoruz. Peki, imzaladığın o sigorta poliçelerinin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musun?

Sigorta Seçerken Ne Kadar Bilinçlisin?

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Basit bir soruyla başlayalım... Trafikte karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılayan, yaptırılması yasal olarak zorunlu olan sigorta türü hangisi?

Basit bir soruyla başlayalım... Trafikte karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılayan, yaptırılması yasal olarak zorunlu olan sigorta türü hangisi?
Kasko Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortası
Kapsamlı Sağlık Sigortası
Konut Sigortası
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Sıradaki soru... Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yaptırabilmek için en temel şart hangisi?

Sıradaki soru... Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yaptırabilmek için en temel şart hangisi?
Aktif SGK'lı olmak.
Sadece özel sektör çalışanı olmak.
Belirli bir yaşın altında olmak.
Hiçbir kronik hastalığa sahip olmamak.
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Biraz daha detaya inelim... Sigortalanan malın gerçek değerinden daha düşük bir bedel üzerinden sigortalanması durumuna ne denir?

Biraz daha detaya inelim... Sigortalanan malın gerçek değerinden daha düşük bir bedel üzerinden sigortalanması durumuna ne denir?
Eksik Sigorta
Aşkın Sigorta
Çifte Sigorta
Müşterek Sigorta
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Bir sonraki sorumuz bir terim üzerine... Poliçe yürürlükteyken üzerinde yapılan değişiklikleri gösteren ek belgeye ne denir?

Bir sonraki sorumuz bir terim üzerine... Poliçe yürürlükteyken üzerinde yapılan değişiklikleri gösteren ek belgeye ne denir?
Akit
İhbarname
Zeyilname
Klozlarnam
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Araçlardan bahsettik, şimdi de evimize geçelim. "Zorunlu Deprem Sigortası" ile ilgili hangisi doğrudur?

Araçlardan bahsettik, şimdi de evimize geçelim. "Zorunlu Deprem Sigortası" ile ilgili hangisi doğrudur?
Evin içindeki tüm mobilya ve beyaz eşyaları da depreme karşı korur.
Deprem sonucu oluşan yangın, tsunami veya yer kaymasının binaya vereceği zararları kapsamaz.
Sadece binanın deprem ve deprem sonucu oluşan hasarlarını yasal limitlere kadar korur; eşyaları kapsamaz.
Sadece kiralık evler için zorunludur, ev sahibi oturuyorsa zorunlu değil.
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Eviniz su bastığında veya aracınız kaza yaptığında, sigorta şirketinin sizin zararınızı karşılamak için size ödediği paraya ne ad verilir?

Eviniz su bastığında veya aracınız kaza yaptığında, sigorta şirketinin sizin zararınızı karşılamak için size ödediği paraya ne ad verilir?
Prim
Tazminat
Kaparo
Depozito
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Bir sonraki sorumuz, elimizde tuttuğumuz o kağıtlarla ilgili. Sigorta şirketinden bir hizmet satın aldığınızda; haklarınızı, şartlarınızı ve nelerin ödenip nelerin ödenmeyeceğini gösteren o resmi sözleşme belgesine ne ad verilir?

Bir sonraki sorumuz, elimizde tuttuğumuz o kağıtlarla ilgili. Sigorta şirketinden bir hizmet satın aldığınızda; haklarınızı, şartlarınızı ve nelerin ödenip nelerin ödenmeyeceğini gösteren o resmi sözleşme belgesine ne ad verilir?
Makbuz
Poliçe
Fatura
Taahhütname
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Arabanızla kaza yaptınız ve hasarın ne kadar olduğunu, hangi parçaların değişmesi gerektiğini tarafsız bir gözle inceleyip raporlayan o uzman kişi kim?

Arabanızla kaza yaptınız ve hasarın ne kadar olduğunu, hangi parçaların değişmesi gerektiğini tarafsız bir gözle inceleyip raporlayan o uzman kişi kim?
Sigorta Acentesi
Broker
Sigorta Eksperi
Noter
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ING Para Mevzuları
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