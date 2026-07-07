Sigorta Seçerken Ne Kadar Bilinçlisin?

Sigorta bilincinizi ölçmek için harika bir fırsat!

1/8 Basit bir soruyla başlayalım... Trafikte karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılayan, yaptırılması yasal olarak zorunlu olan sigorta türü hangisi? Kasko Sigortası Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamlı Sağlık Sigortası Konut Sigortası

2/8 Sıradaki soru... Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yaptırabilmek için en temel şart hangisi? Aktif SGK'lı olmak. Sadece özel sektör çalışanı olmak. Belirli bir yaşın altında olmak. Hiçbir kronik hastalığa sahip olmamak.

3/8 Biraz daha detaya inelim... Sigortalanan malın gerçek değerinden daha düşük bir bedel üzerinden sigortalanması durumuna ne denir? Eksik Sigorta Aşkın Sigorta Çifte Sigorta Müşterek Sigorta

4/8 Bir sonraki sorumuz bir terim üzerine... Poliçe yürürlükteyken üzerinde yapılan değişiklikleri gösteren ek belgeye ne denir? Akit İhbarname Zeyilname Klozlarnam

5/8 Araçlardan bahsettik, şimdi de evimize geçelim. "Zorunlu Deprem Sigortası" ile ilgili hangisi doğrudur? Evin içindeki tüm mobilya ve beyaz eşyaları da depreme karşı korur. Deprem sonucu oluşan yangın, tsunami veya yer kaymasının binaya vereceği zararları kapsamaz. Sadece binanın deprem ve deprem sonucu oluşan hasarlarını yasal limitlere kadar korur; eşyaları kapsamaz. Sadece kiralık evler için zorunludur, ev sahibi oturuyorsa zorunlu değil.

6/8 Eviniz su bastığında veya aracınız kaza yaptığında, sigorta şirketinin sizin zararınızı karşılamak için size ödediği paraya ne ad verilir? Prim Tazminat Kaparo Depozito

7/8 Bir sonraki sorumuz, elimizde tuttuğumuz o kağıtlarla ilgili. Sigorta şirketinden bir hizmet satın aldığınızda; haklarınızı, şartlarınızı ve nelerin ödenip nelerin ödenmeyeceğini gösteren o resmi sözleşme belgesine ne ad verilir? Makbuz Poliçe Fatura Taahhütname