SİLİVRİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2023: İstanbul Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sonuç sorgulama ekranı!

Silivri TOKİ kura çekilişi sonuçları yarın kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş ile belli olacak. 30 Mart'ta bu ilçemizin yanı sıra Çatalca için de çekiliş gerçekleştirilecek. Tuzla çekilişi sürerken gözler; TOKİ Silivri kura çekiliş tarihine çevrildi. İşte, İstanbul TOKİ Silivri kura çekimi ile ilgili bilgiler...

SİLİVRİ TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Silivri TOKİ kura çekilişi sonuçları yarın (30 Mart 2023 Perşembe günü) açıklanacak.

SİLİVRİ TOKİ KURA SONUÇ SOGULAMA EKRANI

Silivri TOKİ kura çekilişi sonuçları 30 Mart 2023 Perşembe günü canlı olarak yayınlanacak kura çekilişi ile birlikte belli olacak.

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SİLİVRİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Silivri TOKİ kura çekimi saat 10.00'da Silivri Alibey Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Bu çekiliş ile 200 konut sahibini bulacak.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde İstanbul kuraları devam ediyor.

30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapılacak.

1-19 Nisan tarihlerinde de Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kurası çekilecek.



