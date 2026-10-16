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Sinop'ta eylülde 299 konut, 16 iş yeri satıldı

Sinop’ta 2026 yılı Eylül ayında 299 konut ve 16 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 50 adet azaldı.

Sinop'ta eylülde 299 konut, 16 iş yeri satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2026 Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri’ne göre, Sinop genelinde satılan 299 konutun 144’ü ilk el, 155’i ikinci el olarak kayıtlara geçti.

İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 6 adet artarken, ikinci el satışlar 56 adet azaldı. Eylül ayında kentte ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1 adet artarak 51 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 17,1 olarak hesaplandı. Diğer konut satışları ise 248 olarak gerçekleşti.

Sinop Merkez ilçesinde eylül ayında 71 konut satılırken, bu rakam il genelindeki toplam satışların yüzde 23,7’sini oluşturdu. Kent genelinde satılan 16 iş yerinin 3’ü ilk el, 13’ü ise ikinci el olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
konut tüik
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