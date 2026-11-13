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Sinop'ta kış lastiği yoğunluğu! "Bir an önce geçilmesi gerekiyor"

Sinop'ta 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik ustası Yavuz Yılmazer, sürücüleri kış lastiklerini zamanında taktırmaları konusunda uyarırken, randevu sistemiyle çalıştıklarını belirterek vatandaşlardan anlayış istedi.

Sinop'ta kış lastiği yoğunluğu! "Bir an önce geçilmesi gerekiyor"

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiği değişim sezonu başladı. 15 Kasım itibarıyla başlayacak uygulama öncesinde oto lastik servislerinde yoğunluk yaşanırken, sürücüler de kış lastiklerini taktırmak için servislerin yolunu tutuyor.
Kentte oto lastik ustası Yavuz Yılmazer, kış lastiğinin trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, sürücülere çağrıda bulundu. Kış aylarında kış lastiği, yaz aylarında ise yaz lastiği kullanılmasının önemini vurgulayan Yılmazer, kış lastiği olmadan trafiğe çıkan araçların hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığını söyledi.

"BİR AN ÖNCE GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Yağışlı havalarda kış lastiği kullanmayan araçların trafikte ciddi aksamalara ve kazalara neden olabildiğini belirten Yılmazer, "Lütfen kış lastiksiz yollara çıkmayın, kimseye de engel olmayın. Bu durum güvenli değil. Bir an önce kış lastiklerine geçilmesi gerekiyor" dedi.

Sinop ta kış lastiği yoğunluğu! "Bir an önce geçilmesi gerekiyor" 1

Lastik değişim döneminde yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Yılmazer, servislerinde randevu sistemi uyguladıklarını belirtti. Buna rağmen bazı araçlarda karşılaşılan teknik sorunların işlemlerin uzamasına neden olduğunu kaydeden Yılmazer, bijonların sıkışması, lastiklerin janttan ayrılamaması ve sensör arızaları gibi sorunların sonraki randevuların da aksamasına yol açabildiğini dile getirdi.
Vatandaşlardan bu süreçte anlayış beklediklerini belirten Yılmazer, randevu sisteminin hem hizmet kalitesini artırdığını hem de servislerde yaşanabilecek sıra tartışmalarının önüne geçtiğini söyledi.

Sinop ta kış lastiği yoğunluğu! "Bir an önce geçilmesi gerekiyor" 2

Randevu sisteminin önemine değinen Yılmazer, diğer meslek gruplarına da bu uygulamayı tavsiye ederek, yoğunluğun daha düzenli yönetilebilmesi için randevulu çalışmanın faydalı olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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