Sivas'ta 7 yıl önce metruk bir evde bulundu! Değeri çok yüksek

Zara Ziraat Odası, Zara Vakfı ve Zara Sanayici İşinsanları Derneği (ZASİAD) birlikteliğinde Şeyhmerzuban Mahallesi Çengüre çiftliğinde bir tarlada 4. Geleneksel Ata Tohumu Buğday Hasadı Töreni düzenlendi.

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, törende yaptığı konuşmada, "Derneğimiz, vakfımız, Ziraat Odamız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz hep birlikte ortak bir proje oluşturmuşlar. 7 yıl önce başlayan bir proje. Ata tohumunu toprakla buluşturmuş çiftçimiz. Bugün de hasat gününe geldik, heyecanlarına ortak oluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle üründe verim kaybı yaşandığını ancak Habeş buğdayının değerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy de yaptıkları çalışmalarda Habeş buğdayının kalite bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu gördüklerini söyledi.

"DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Milli değerleri korumanın önemine değinen Karaköy, "Ümit ediyorum önümüzdeki sene içerisinde daha saf tohumları yetiştirerek çiftçilerimize saf olarak Habeş buğdayını vereceğiz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Burhan Al'ın yaptığı dua sonrası protokol üyeleri tırpanlarla ürünü biçti. Kaymakam Dinçer, daha sonra biçerdöverle de bir süre hasat yaptı.

İlçede 500 dönümde yapılan hasattan elde edilecek tohumluk buğdayların vatandaşlara dağıtılarak ekimin yaygınlaştırılacağı, samanın ise yangın bölgelerine bağışlanacağı belirtildi.

Törene, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Vakfı Başkanı Adnan Şimşek, ZASİAD Başkanı Musa Kürkçü, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Habeş buğdayı tohumu, 7 yıl önce ilçeye bağlı Avşar köyünde metruk bir evde çömlek içinde bulunmuş, bir avuç buğday, iş insanı Sedat Coşkun'un girişimleriyle çoğaltılmıştı.

Kaynak: AA



