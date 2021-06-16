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Skandal! Dünya devi milyonlarca cihazı geri çağırdı

16.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı ve ventilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırdı.

Skandal! Dünya devi milyonlarca cihazı geri çağırdı

Indiatoday gazetesinin haberine göre Philips, söz konusu cihazların, cihaz sesinin yalıtımı için kullanılan köpüklerin bozulabileceği, köpüğün bozulmasıyla ortaya çıkan gazın zehirli olabileceği veya kanser riskine neden olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldığını duyurdu.

CİHAZLARIN ÇOĞU ABD'DE

Geri çağrılan 3-4 milyon cihazın yüzde 80’ini Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP), yüzde 20’sini ventilatörlerin oluşturduğunu dile getiren Philips, geri çağırma kapsamındaki cihazlarının yarısından fazlasının ABD’de olduğunu kaydetti.

Şirket, CPAP kullanıcılarına cihazları kullanmayı bırakmaları, mekanik vantilatör kullananların ise doktorlarıyla konuşmadan cihazı kullanmayı durdurmamaları veya tedavi şekillerini değiştirmemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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