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Soğuk havada araç sahiplerine kritik uyarı! Bunu sakın yapmayın

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzincan’da uzmanlar, aküsü biten araçları vurdurarak çalıştırmaya karşı uyardı. Yanlış müdahaleler maliyetli arızalara neden olabilir. Uzmanlar, vurdurma esnasında araçta oluşabilecek hasarları tek tek sıraladı.

Soğuk havada araç sahiplerine kritik uyarı! Bunu sakın yapmayın

Erzincan’ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken soğuk havayla birlikte akü arızaları da dikkat çekiyor. Uzmanlar, vurdurma yöntemiyle çalıştırılan araçlarda triger kopması ve motor hasarına kadar uzanan ciddi arızalar oluşabileceğini belirtti.

"YANLIŞ TAKVİYE ELEKTRONİK AKSAMI BOZABİLİR"

Oto sanayi ustası Ufuk Çalışkan, aküsü biten araçların mutlaka teknisyen yardımıyla çalıştırılması gerektiğini söyleyerek yanlış takviye bağlantılarının da elektronik aksamı tamamen bozabileceğini ifade etti.

"O YÖNTEMLER CİDDİ ARIZALARA NEDEN OLABİLİR"

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç akülerinin daha hızlı güç kaybettiği, özellikle sert rüzgârın aracın ön tarafından gelmesi durumunda akülerin çok daha çabuk zayıfladığı belirtiliyor. Uzmanlar, aküsü biten araçların vurdurma yöntemiyle çalıştırılmasının yüksek maliyetli motor hasarlarına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

Soğuk havada araç sahiplerine kritik uyarı! Bunu sakın yapmayın 1

Soğukta uzun süre bekleyen araçların akülerinin normalden çok daha erken boşaldığı, bunun sonucunda bazı sürücülerin aracı vurdurarak çalıştırmaya yöneldiği ifade ediliyor. Ancak bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompasının zarar görmesi ve zincir kırılması gibi ciddi arızalara sebep olabileceği belirtiliyor. Öte yandan, gelişigüzel yapılan takviye işlemlerinin ise araçların elektronik aksamında büyük hasarlara yol açabileceği aktarılıyor.

HER KIŞ SEZONU ÖNCESİ BAKIM ŞART

Erzincan’da otomotiv ustası Ufuk Çalışkan, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Araçların her kış sezonu öncesi mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, aküsü biten araçlarda bilinçsiz müdahalelerin büyük maliyetlere neden olabileceğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Araç Akü
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